 

Пётр Толстой предложил 9 мая светить фонариками в защиту ветеранов

26.02.2021, 10:11, Разное
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Заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой выступил с инициативой 9 мая провести акцию «Фонарик Защиты Ветеранов». После наступления темноты в День Победы россиянам предложено зажечь фонарики в знак того, что они готовы защитить ветеранов.

– Поступила замечательная, на мой взгляд, идея, которую я предлагаю сделать всероссийским флешмобом ко Дню Победы в этом году. 9 мая все вечером выходим на улицы или стоим у окон и зажигаем фонарики в защиту ветеранов. Акцию назовём «Фонарик Защиты Ветеранов», я считаю, это символично очень будет, – сказал он. – Очень важно, что поскольку у нас сейчас год защиты ветеранов, то и этот флешмоб будет максимально уместным. Ветеранам важно видеть, что их поддерживают, в особенности тем, кто живёт в домах без лифтов – они спуститься не могут, но к окошку подойдут и увидят, что их защищают. Мне так кажется, лучше поздравления не придумать.

Толстой добавил, что акцию должны поддержать патриотические общественные организации и предложил Госдуме и правительству оперативно согласовать финансирование для централизованной закупки фонариков.

– Я могу перечислить, что мы делаем в этом году: это огромная надпись «Защитим ветеранов» у нас в тайге будет вырублена, её из космоса можно будет увидеть, мы снимаем сейчас цикл передач про ветеранов, вся страна у телевизоров будет смотреть, мы вот эту акцию с фонариками придумали, в Госдуме у нас весь май все будут ходить с георгиевскими лентами и муляжами орденов, тоже в защиту ветеранов, и с Минобром комитет по образованию сейчас согласовывает идею, чтобы дети, школьники тоже ходили в советской форме 23 февраля и 9 мая каждый год. Много идей, плодотворная работа сейчас по многим линиям идёт, – сказал парламентарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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