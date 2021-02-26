Бог – великий шутник. Матрица тоже

26.02.2021, 9:52, Разное

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Некогда индийский философ и гуру, основатель интегральной йоги Шри Ауробиндо сказал, что Бог – великий шутник.

Немного найдется на Земле людей из тех, кто мог бы согласиться с этим утверждением, хотя с довольно забавными чудесами сталкиваются в жизни многие. Но все эти необычные проделки приписываются чему или кому угодно, только не Всевышнему. В последнее время стало модным толковать по каждому подобному случаю о сбое в работе матрицы.

И если случается что-то удивительное, никак необъяснимое с точки зрения здравого смысла, то матрицу уже подозревают в том, что она умеет шутить. Именно так подумали полицейские штата Арканзас США, которые на днях ловили в одном из торговых центров преступника по имени Стейси Малькольм Абрам.

Как сообщают журналисты телеканала WREG, не смотря на то, что ТЦ был плотно оцеплен полицейскими, преступника задержать не удалось – он словно растворился в воздухе. Однако в ходе этой облавы были задержаны трое подозрительных мужчин, чем-то похожих на самого преступника. Какого же было удивление стажей порядка, когда уже в участке у задержанных проверили документы. Все они носили одно имя – Стейси Абрам, то есть такое же, как и разыскиваемый чернокожий. Только самый младший 27-летний парень имел полное имя – Стейси Орландо Абрам, чуть постарше его 31-летний американец – Стейси Шунт Абрам, а 68-летний пожилой человек – Стейси Абрам-младший.

Посмеявшись над такой шуткой матрицы, копы отпустили задержанных. Не смотря на то, что все полицейские, участвовавшие в задержании Стейси Малькольма Абрама, были верующими, как подчеркивают журналисты, никто из них не подумал, что шутит в данном случае Бог, а не пресловутая матрица. Видимо, киноверсия кажется американцам куда более убедительней, чем христианское учение.

Кстати, Стейси Малькольм Абрам до сих пор так и не обнаружен, он словно бесследно исчез. Похоже, матрица продолжает потешаться над незадачливыми полицейскими штата Арканзас…