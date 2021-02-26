Пилоты пассажирского лайнера увидели над Нью-Мексико длинный цилиндрический НЛО

26.02.2021, 7:38, Разное

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За три года это уже второй случай, когда на северо-востоке Нью-Мексико (США) пилоты пассажирских самолетов видят неопознанные объекты, летящие с большой скоростью и на очень большой высоте. Что это такое, никто пока не знает: секретные военные ракеты?

21 февраля 2021 года пилоты американской авиакомпании American Airlines, находящиеся на пассажирском лайнере Airbus A320, летели по маршруту между Цинциннати и Финиксом (Аризона) и увидели в небе нечто очень странное.

Как сообщает The Drive, экипаж лайнера описал этот объект как "длинный и цилиндрический, очень похожий на крылатую ракету".

Объект двигался с очень большой скоростью и находился на опасно близком к самолету расстоянии. К слову, лайнер летел на высоте почти 11 км и двигался со скоростью 400 узлов (740 км в час).

В момент наблюдения НЛО самолет пролетал над отдаленным северо-восточным углом штата Нью-Мексико, неподалеку от городка Де-Мойн.

О наблюдении НЛО пилотами авиалайнера стало известно лишь благодаря опытному исследователю и радиоперехватчику Стиву Дугласу, владельцу блога Deep Black Horizon. Он случайно перехватил странное радиосообщение, в котором пилоты докладывали о наблюдении длинного цилиндрического объекта в небе. Разговор начинался так:

"У вас есть здесь какие-то цели? Просто что-то произошло прямо над нами – Ненавижу это говорить, но он выглядел как длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты – очень быстро двигался прямо над нами".

К слову, указанный лайнер благополучно долетел до места назначения (Финикс) и с ним далее не происходило ничего необычного.

Дуглас также сообщил, что в указанном районе, согласно показаниям АЗН-В (технология, позволяющая лётчикам и авиадиспетчерам наблюдать движение воздушных судов) не было значительного присутствия военных самолетов.

Журналисты The Drive пытались связаться с Федеральным управлением гражданской авиации США и с American Airlines, чтобы проверить реальность инцидента, и вскоре получили ответ от American Airlines. Первоначально ответ был отрицательным:

"В настоящее время у нас нет никаких указаний на то, что (данная) радиопередача была от экипажа на борту рейса 2292 American Airlines 21 февраля".

Но позже пришло одно за другим сразу два сообщения, подтверждающих указанный радиоперехват:

"После беседы с нашей летной командой и полученной дополнительной информации мы можем подтвердить, что эта радиопередача исходила от рейса 2292 American Airlines 21 февраля. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, мы рекомендуем вам обратиться в ФБР".

"Пилот сообщил, что видел объект над Нью-Мексико вскоре после полудня по местному времени в воскресенье, 21 февраля 2021 года. Диспетчеры управления воздушным движением FAA не видели никаких объектов в этом районе на своих радарах".

Упоминание ФБР, предположительно означает, что сейчас данное бюро расследует этот инцидент. Любопытно? Еще как!

В штате Нью-Мексико расположен ракетный полигон Уайт-Сэндс и несколько военных баз, так что есть неофициальная версия, что пилоты могли увидеть ракету с секретных военных испытаний, которая отклонилась от намеченного курса. Однако многим кажется маловероятным, чтобы о случившемся не предупредили гражданские самолеты.

Еще одна теория полагает, что экипаж самолета увидел испытание секретного военного истребителя ( цилиндрической формы?), но эта версия тоже была встречена скептически, так как она тоже подразумевает, что военные не стали бы запускать самолет в том же районе, где проходят гражданские пассажирские рейсы.

И наконец, самое любопытное. Три года назад практически в том же районе экипажи сразу двух самолетов – Learjet 35 и Airbus A321 наблюдали крупный НЛО, летящий на высоте около 12 км.

Тот факт, что две странные и очень похожие встречи произошли в одной и той же местности с разницей почти в три года, довольно удивителен для случайного совпадения.