Загадочное дело убийцы-лунатика

26.02.2021, 7:33, Разное

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Один из самых странных и пугающих случаев нарушения сна это так называемый сомнамбулизм (хождение во сне) или по-народному – лунатизм. И вот случай, когда мужчина довольно жестоко убил свою жену, находясь в состоянии лунатизма.

Это был самый обычный день 16 января 1997 года в жизни Скотта Фалатера – жителя Финикса, Аризона (США). Днем он как обычно отработал инженером-электриком в компании "Моторола", потом вернулся домой, поужинал с женой Ярмилой и двумя детьми-подростками, а потом ушел на задний двор, чтобы починить фильтр бассейна.

С фильтром он провозился довольно долго и вернулся домой уже когда стемнело. Его жена уже спала в кровати, поэтому Скотт поцеловал ее на ночь и сам тоже лег спать.

В следующий раз, когда он открыл глаза, он увидел, что лежит в нижнем белье на лестнице в их доме и что внизу лестницы находится полицейский, который направил на него пистолет и кричит ему не двигаться. Потом Скотт увидел, что дверь на задний двор приоткрыта и что там в бассейне плавает тело его жены. Скотт был напуган и не понимал, что происходит.

Выяснилось, что полицию вызвал кто-то из соседей, который сначала услышал женские крики, а потом увидел тело в бассейне. Когда на подмогу первому полицейскому приехали другие, они обыскали все вокруг и смогли лишь констатировать факт, что в доме кроме самого Скотта и двух его детей, больше никого нет, а женщину убили чрезвычайно жестоко – ее 44 раза ударили ножом, а потом вытащили во двор и бросили в бассейн.

По словам одного из полицейских, вода в бассейне была красной от крови и сцена напоминала кадры из фильма о нападении акулы.

При опросе соседей нашелся очевидец, который видел как Скотт самолично вытащил из дома уже неподвижное тело жены, оттащил его к бассейну и некоторое время держал голову женщины под водой, а потом бросил тело в воду.

Потом тот же очевидец видел как некоторое время Скотт ходил по дому, включая и выключая свет в комнатах и делая непонятные движения руками. Позже в мешке для мусора, тщательно спрятанном под запасным колесом автомобиля в гараже, была найдена окровавленная одежда Скотта и нож, которым тот зарезал жену.

Среди необычных моментов был и тот факт, что на протяжении всего времени, пока Скотт убивал жену, ходил по дому и прятал одежду и нож, двое его детей-подростков спокойно спали в своих комнатах и ничего подозрительного не слышали.

Все указывало на то, что Скотт Фалатер хладнокровно убил собственную жену, однако с самого начала и на протяжении всего следствия Скотт яростно отрицал случившееся и уверял, что он не помнит ничего из того, что случилось ночью в его доме и не знает, что с ним произошло.

"Я был действительно очень уставшим и рухнул в кровать. Думаю, это было между 21:30 и 22:00. Я помню, как проснулся в нижнем белье на полу. Следующее, что я помню, – это крики людей и лай собак. Я предположил, что я сошел с ума или что-то в моей голове сломалось. Сначала я безнадежно растерялся.

Я все время спрашивал у них: "Что происходит?", но все, что они делали, это кричали: "Ложись, заткнись!". Это просто не казалось реальным. Я не уверен, что я был на 100% последовательным, когда сидел в полицейской машине… Я не уверен, что даже когда мы приехали в полицейский участок, я был на 100% уверен, что Ярмила мертва".

Скотт рассказал следователю, что у него ранее регулярно случались приступы лунатизма и что случившееся той ночью вероятно произошло во время очередного приступа. Ему сразу не поверили, но Скотт раз за разом продолжал настаивать именно на такой версии случившегося.

Во время следствия родственники, соседи и знакомые Фалатеров описали их семью как очень дружную и счастливую, они никогда не видели, чтобы те ссорились, скандалили или чтобы у них были какие-то проблемы. Также супруги Фалатер были активными членами местного сообщества и посещали местное отделение Церкви Иисуса святых последних дней. Там их тоже описывали как спокойных и миролюбивых людей.

Следователи так и не нашли против Скотта Фалатера каких-либо улик, указывающих на то, что тот был способен совершить жестокое убийство, а также причин, по которым он мог напасть на жену. И чем больше об этом деле писалось в газетах, тем больше оно превращалось в медийное шоу.

На суде Скотт продолжал настаивать на своей полной невиновности и подчеркивал, что он был счастливым семьянином, любил жену и никогда не применял к ней насилия. Далее родственники Скотта подтвердили, что у него действительно уже на протяжении многих лет иногда происходили случаи хождения во сне.

Они, кроме того, рассказали, что время от времени Скотта мучили очень жестокие кошмары, содержимого которых он никогда не помнил, но просыпался от них по ночам с криками и очень напуганный.

А потом лунатизм Скотта подтвердили даже заключенные той тюрьмы, в которой его держали до суда. Они рассказали, что неоднократно видели, как Фалатер с отсутствующим видом бродит по ночам по своей камере.

На суд были приглашены специалисты по снам, которые сделали вывод, что Скотт совершил убийство из-за того, что его лунатизм совпал с сильной усталостью накануне днем и усугубился стрессом от регулярного недосыпа и переутомления, которому Скотт подвергался на своей работе.

Предполагалось, что во время снохождения Скотта его жена увидела его в таком состоянии и решила разбудить, а он воспринял ее действия как угрозу своей жизни.

"Очень трудно разбудить кого-то во время лунатизма, потому что такой человек находится в очень глубоком состоянии сна. Что-то происходит в его уме, когда он ходит во сне. При парасомнии, состоянии похожем на лунатизм, вы не помните, что делаете и не понимаете, какие движения совершаете. Когда слышишь, что он ударил ее ножом 44 раза, думаешь, как он мог не проснуться, она наверняка громко кричала. Разве это не разбудит любого? Ну и понимаете, что он сделал это 44 раза. Преднамеренные движения.

Но надо знать, что мы не понимаем, что в самом деле происходит в такой момент в подсознании. Мне кажется, что он начал что-то понимать уже после того, как бросил ее в бассейн. Он мог проснуться уже после этого и был в состоянии паники, бродя по дому и заламывая руки. Однако он почему-то скрывает это. Я просто не верю в то, что он спал во время всего этого времени", – рассказывала Лаури Лидли, ведущий эксперт по сну из Финикса.

Со своей стороны обвинение сосредоточило внимание на странности того, что даже крики жены почему-то не разбудили Скотта, а также на том факте, что он очень тщательно пытался спрятать орудие убийства и окровавленную одежду. Последнее казалось слишком сложным для человека в состоянии лунатизма и больше походило на спланированное действие.

Присяжные согласились с выводами стороны обвинения и Скотт Фалатер был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Но до сих пор Скотт утверждает, что не помнит, как это делал, и что в то время он ходил во сне.

Интересно, что это не единственный случай, когда кто-то кого-то убивал в состоянии лунатизма. Есть даже термин для этого – смертоносный лунатизм, также известный как смертоносный сомнамбулизм.

Это сложные случаи для защиты, потому что такое состояние очень трудно доказать, и обычно подобные случаи заканчивались обвинениями и тюремными сроками.

Однако были тут и исключения. Например, в 1987 году был случай с Кеннетом Парксом, который использовал оправдание лунатизмом при убийстве своей жены и был оправдан.

На данный момент Скотт Фалатер томится в тюрьме, раскаиваясь и сожалея о случившемся, но все еще придерживаясь своей странной истории. Было ли это продуктом загадочного человеческого разума и результатом малоизученной области сна и сновидений, или это было просто хладнокровным убийством? Никто не знает, и, вероятно, так и будет в течение еще очень долгого времен.