В спальню женщины-политика залетел НЛО и вылечил ее от рака

26.02.2021, 7:29, Разное

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Зовут ее Линн Пласкетт и начинала она будучи членом совета округа Волуша (Флорида, США), а потом была дважды избрана вице-мэром города Нью-Смирна-Бич. Она считалась хорошим специалистом по вопросам планирования и активно участвовала в ряде общественных организаций вроде Армии Спасения и Совета по проблемам старения.

Она представляла собой фигуру яркой, привлекательной и активной деловой женщины, у которой все хорошо складывалось, и ее странные рассказы про пришельцев совсем не подходили к этому образу, однако она никогда не пыталась отказаться от своих слов.

Все началось в 1975 году, когда Линн Пласкетт проходила плановый медосмотр в больнице, который выявил у нее рак матки. Первоначально было решено провести гистерэктомию – удаление матки, но повторное обследование с биопсией показало, что можно обойтись менее радикальным лечением. Однако то же обследование выявило в организме Линн еще одну проблему – редкую злокачественную лимфому в области шеи.

Эта лимфома, по словам врача, уже так сильно начала распространяться внутрь организма, что даже оперативное вмешательство уже не поможет. Линн Пласкетт дали от силы 3 месяца жизни.

Женщина была в шоке, она не знала как сообщить об этой печальной новости своему мужу и сыну. Она просто медленно шла пешком домой и не могла перестать плакать. Когда она пришла домой, она заперлась в своей спальне и продолжала плакать.

Внезапно она услышала странное жужжание, похожее на искусственный звук какого-то аппарата. Она не могла понять, откуда он раздается, но когда приподнялась на кровати и стала осматривать свою комнату, то увидела, как вся комната стала быстро заполняться внезапным дымом или туманом.

Потом из этого тумана появился небольшой летающий дискообразный объект и в этот момент некая сила приподняла тело Линн невысоко на ее кроватью.

"Меня приподняли с кровати, и дискообразный объект, диаметром около 8 дюймов, завис над мной и прошел три раза по всей длине моего тела, но так и не коснулся меня. Это было почти так, как если бы оно рассматривало или сканировало меня.

Я знаю, что это был не Бог. Я знаю, что это было что-то не с этой Земли. Оно было чуждым по своей природе. Потом все вернулось к норме. Дым рассеялся, я снова легла на кровать и тут же заснула. Проснувшись на следующее утро, я уже знала, что со мной все будет в порядке. Я знала, что не умру", – рассказывала женщина.

По словам Линн, в то утро она ничего не помнила о летающем диске и тумане, она лишь неким чувством понимала, что с ней ночью что-то случилось. Когда вскоре она пошла на прием к врачу, чтобы узнать как сильно распространился ее рак, выяснилось, что раковая опухоль в ее теле наоборот очень сильно уменьшилась.

Врачи не могли понять, отчего это произошло, для них этот случай был таким же шоком, как и для самой Линн. В последующие же четыре месяца рак продолжил уменьшаться, пока не пропал совсем. Врачам ничего не оставалось, как сообщить Линн о полной ремиссии.

Лишь в 1981 году Линн неожиданно вспомнила о тумане и визите маленького летающего диска, который что-то сделал с ее телом. Эти воспоминания вернулись к ней после того, как она посмотрела телешоу про НЛО и увидела там похожий дискообразный объект.

В попытке понять, привиделось ли ей это или все это было на самом деле, Линн даже расспросила свою сестру, которая в те годы жила в ее доме и была в доме в тот момент, когда в спальню Линн залетел НЛО. И сестра поведала ей, что она слышала необычное гудение и жужжание, раздающееся из комнаты Линн, но не стала заходить туда.

После этого Линн Пласкетт решила, что ей лучше молчать об этом инциденте, чтобы не прослыть "фриком" или "психом". Однако в 1996 году она не выдержала и рассказала свою историю людям, появившись в "Шоу Мори Пович" на ТВ.

В то время она как раз участвовала в выборах в Совет округа Волуша и решила, что даже если о ней станут говорить разные нелестные вещи, то это все равно будет не страшно. Дело в том, что в 90-е годы тематика НЛО была уже такой популярной, что это могло даже помочь в карьере.

Задумка Линн Пласкетт удалась и ее история о пришельцах стала появляться во множество газет и журналов. Конечно же критики писали, что она могла все выдумать, но Линн Пласкетт в какой-то момент просто предоставила на всеобщее обозрение свою медицинскую карту.

Из документов следовало, что в апреле 1975 году у нее в самом деле был диагностирован агрессивный рак и что всего через четыре дня после этого диагноза она снова была у врача и те установили у нее возникновение внезапной ремиссии.

Правда к тому времени она уже успела пройти несколько сеансов химиотерапии, поэтому скептики уцепились за это, как за возможно реальную причину ее резкого излечения.

К примеру, один из самых авторитетных критиков Пласкетт – онколог Уолтер Дюркин так описывал ее ситуацию:

"В то время у нас было достаточно хорошее лечение лимфомы. Лимфомы очень чувствительны к химиотерапии. Сегодня около 90 процентов пациентов с лимфомой находятся в стадии ремиссии, а половина из них полностью излечивается. Может показаться необычным излечение всего за 4 дня? Нет, совсем нет. Больные раком, которым осталось мало времени на жизнь, часто не знают, как это объяснить, если они внезапно поправляются. Они часто заполняют этот пробел в своем понимании "воспоминаниями" о чудесах или странных встречах. Ей (Пласкетт) следует побуждать людей лечиться, потому что ее вылечил врач, а не пришельцы".

С другой стороны, Линн Пласкетт на своей работе всегда показывала себя как серьезный специалист и уважаемый член сообщества, у нее просто не было реальной причины придумывать что-то на уровне пришельцев, даже ради кратковременной рекламы.