В Порт-Судан, где Россия разворачивает военную базу, прибыли морпехи США

25.02.2021, 22:44, Разное

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24 февраля 2021

Фото: africom.mil

Скоростной десантный корабль ВМС США USNS Carson City (T-EPF-7) прибыл сегодня, 24 февраля, в Порт-Судан, где по указу президента РФ Владимира Путина создается российская военно-морская, которая будет принимать надводные корабли ВМФ с ядерными энергетическими установками.

Это первый визит корабля американских ВМС в Судан с момента создания Африканского командования США (USAFRICOM, действует с 2008 года). Цель американских морпехов — наладить партнерство с суданскими вооруженными силами.

«Для нас большая честь работать с нашими суданскими партнерами над повышением безопасности на море», — сообщил командующий морских перевозок ВМС США в Европе и Африке капитан Франк Оката.

Как сообщило USAFRICOM, визит корабля USNS Carson City стал возможным в результате достигнутых в конце января с Суданом договоренностей в лице побывавших там заместителя USAFRICOM по военно-гражданским связям посла Эндрю Янга и директора разведки контр-адмирала Хайди Берга.

«Мы находимся на пороге фундаментальных изменений в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Суданом, которые стали возможными благодаря усилиям переходного правительства Судана во главе с гражданскими лицами, которые проложили новый смелый курс на сотрудничество», — заявил Янг.

По его словам, «это фундаментальное изменение политического курса африканского государства позволило развиваться и расширяться партнерству между суданскими военными и Африканским командованием США».

«Визит USNS Carson City в Порт-Судан является демонстрацией нашей приверженности укреплению отношений между Соединенными Штатами и Суданом, поскольку суданский народ стремится к демократическому будущему», — сказал временный поверенный в делах посольства США в Хартуме Брайан Шукан.

Отмечается, что десантный корабль проводит зарубежные операции, он способен размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams. На вооружении корабля имеются 4 пулемета М2 калибра 12,7 мм. Вертолетная площадка рассчитана под тяжелый транспортный вертолет Sikorsky CH-53 Super Stallion CH-53K King Stallion массой 16,6 т. Вертолетный ангар вмещает многоцелевой вертолет Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk. Такой корабль может осуществлять как гуманитарные миссии, так переброску войск, грузов и военной техники.

EADaily напоминает, что президент РФ Владимир Путин 16 ноября своим указом одобрил создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Судане, который будет способен принимать надводные корабли с ядерными энергетическими установками. Судан одобрил это решение в декабре. В соглашении между двумя странами, которое рассчитано на 25 лет, указывается, что РФ должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. Нахождение на территории Судана российского пункта нужно для поддержания мира и стабильности в регионе, это решение «носит оборонительный характер и не направлено против других государств», указали российские власти.

База ВМФ РФ создается вблизи Порта-Судана, она будет способна вместить до 300 военнослужащих и гражданских лиц и улучшит возможности РФ действовать в Индийском океане, расширяя её влияние в Африке. Схожая военная база ВМФ уже многие годы существует в сирийском Тартусе. По информации западных СМИ, территория для базы бесплатно предоставлена правительством Судана, Москва получит право ввозить любое оружие, боеприпасы и другое оборудование, которое ей необходимо, через аэропорты и порты африканской страны для эксплуатации нового объекта.

Добавим, что пункт базирования ВМФ будет не только служить морским интересам России, но и потенциально может стать «ключом» к Центральной Африке, где у Москвы есть традиционные интересы, в том числе в Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Демократической Республике Конго. РФ заинтересована в военном присутствии в «пиратском» регионе для поддержания безопасного коммерческого судоходства. Как глобальный игрок на рынке углеводородов, имеющий проекты в Судане, РФ также преследует свои интересы в расширении влияния в стратегически важном регионе Красного моря.