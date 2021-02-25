Дочь скандального эмира Дубая Латифа отправила полиции Великобритании письмо с просьбой найти ее похищенную сестру

25.02.2021, 16:06, Разное

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История с исчезновением двух дочерей одиозного эмира Дубая Мохаммеда продолжается. Сегодня стало известно, что 35-летняя принцесса Латифа смогла передать написанное от руки письмо правоохранительным органам Великобритании (каким образом ей это удалось, не уточняется). Записка попала в руки полицейских графства Кембриджшир спустя неделю после видеообращения принцессы с мольбой о помощи. В письме Латифа просит расследовать не столько свое похищение, сколько исчезновение родной сестры, 38-летней принцессы Шамсы (кстати, их мачеха, принцесса Хайя, шестая жена шейха Мохаммеда, летом 2019-го тоже сбежала от него и сейчас живет в Великобритании):

Все, о чем я прошу вас, – обратить внимание на нее, ваша помощь и огласка помогут освободить ее. У нее прочная связь с Англией… Она действительно любит Англию, и все ее самые теплые воспоминания связаны с пребыванием там. Ее много лет держали без связи с внешним миром, не было никакого суда, ей даже не предъявили обвинения, не сказали, сколько будут держать взаперти. Ее пытали, били палками по ногам.

Полиция Кембриджшира подтвердила подлинность письма Латифы, а также то, что оно “будет рассмотрено в рамках текущего дела”.

Это очень сложный и серьезный вопрос, к тому же есть некоторые детали, которые в рамках дела было бы неуместно обсуждать публично,

– добавил представитель правоохранительных органов.

Одно из немногих известных фото принцессы Шамсы, сделанное много лет назад

Принцесса Латифа

Напомним, в середине февраля BBC Panorama выпустили видео, в которое включили фрагменты рассказов принцессы Латифы – дочери эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда, репутация которого очень неоднозначна. В 2018 году принцесса попыталась сбежать от “отца-тирана”, но ей это не удалось. В качестве направления для побега Латифа выбрала Индию, предварительно записав 40-минутное видеообращение, впоследствии опубликованное на YouTube-канале FreeLatifa (Свобода Латифе). В ролике Латифа объясняет причины своего решения, заявляя, что для ее отца всегда была важна лишь его собственная репутация и для поддержания ее в идеальном состоянии он не остановится ни перед чем – в том числе перед убийством кого бы то ни было. По приказу отца Латифу держали в заточении и пытали. Если, продолжает Латифа, это видео будет когда-либо опубликовано, значит у нее ничего не получилось и она “или мертва, или в очень-очень-очень большой беде”.

С тех пор, по ее словам, она была заперта на одной из вилл на территории дворца Мохаммеда без права выходить, гулять, общаться с кем-либо, разговаривать по телефону и получать медицинскую помощь. Некоторое время назад телефон, который друзьям Латифы удалось ей тайно передать, перестал отвечать, поэтому эти записи было решено предать огласке и заставить монаршую семью Дубая рассказать правду о Латифе. Однако семья Латифы поспешила заверить, что с ней в порядке.

Эмир Дубая Мохаммед с сыном – наследным принцем Хамданом

В том же видео Латифа рассказала о побеге, предпринятом ее сестрой, принцессой Шамсой, в 2000 году. В тот момент ей было 18 лет, и она находилась в Англии. В течение двух месяцев Шамса наслаждалась свободой, но продолжала общаться с Латифой и одной своей близкой подругой Лейлой Хараб из Дубая по телефону. Когда эмир узнал об этом, он пришел к Лейле домой и в обмен на часы Rolex попросил установить прослушку на ее телефоне, чтобы обнаружить местонахождение Шамсы. Лейла тем не менее попыталась предупредить Шамсу о прослушке и попросила быть острожней. Латифа также попросила Шамсу больше не звонить Лейле, но та не послушалась и через два месяца была схвачена. Она шла по улице Кембридж-стрит в Лондоне, когда рядом с ней остановилась машина и несколько мужчин затолкали ее при всех внутрь салона. Частным джетом Шамса была доставлена в Дубай и заперта в одном из помещений дворца. Ее семье было разрешено лишь передавать ей одежду и разговаривать по телефону.

Принцесса Хайя и эмир Дубая Мохаммед