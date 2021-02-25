«Теплоход для гостей будущего апарт-отеля» – Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем 145-метровой яхты Solaris

25.02.2021, 12:51, Разное

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145-метровая яхта Solaris, которую достраивают на немецкой верфи Lloyd Werft, принадлежит Аркадию Ротенбергу. Об этом миллиардер сам рассказал издательству Mash.

– Сейчас уже нет смысла скрывать, что это мой теплоход, строящийся для гостей будущего апарт-отеля. Будем туристов возить, красоту местную показывать, — признался Ротенберг.

По словам предпринимателя, судно должны были спустить на воду к открытию отеля, но этому помешали затяжные работы на мысе Идокопас.

Чтобы яхта не простаивала без дела, Ротенберг собирается сдавать её в прокат любому желающему, а вырученные деньги отправлять на строительство комплекса.

При этом бизнесмен пообещал делать 50-процентную скидку на аренду для пенсионеров и жителей Дальнего Востока.

Первым таким арендатором станет Роман Абрамович, которого ранее журнал Forbes ошибочно назвал владельцем яхты.

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