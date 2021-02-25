Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали запуск первого проекта после отказа от королевских полномочий

25.02.2021, 10:18, Разное

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Как и написали принц Гарри и Меган Маркл в своем ответном заявлении после лишения их королевских полномочий, они продолжат посвящать свою жизнь служению и помогать тем, кто в этом больше всего нуждается. Так, несмотря на то что Меган больше не является патроном Ассоциации университетов Содружества наций, а Гарри – послом молодежи Содружества, они решили не отказывать во внимании этим странам. В частности, вчера организация World Central Kitchen, основанная шеф-поваром Хосе Андресом, заявила в социальных сетях, что она объединилась с некоммерческой организацией герцога и герцогини Сассекских – Archewell Foundation – для создания общественных центров помощи в тех регионах планеты, которые наиболее всего подвержены климатическим катастрофам. Они также добавили, что строительство первых центров в Доминике завершено.

Центр расположился прямо в здании местной школы, построенной с соблюдением всех мер по обеспечению устойчивости ее конструкции к изменению климата. Она послужит безопасным убежищем от будущих ураганов, а в кухне нового центра можно будет приготовить еду – там установлено кухонное оборудование, работающее с помощью солнечной энергии. Организация также планирует запустить в этом году кулинарную обучающую программу, выпускники которой смогут готовить еду для большого количества людей в чрезвычайной ситуации.

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Публикация от World Central Kitchen (@wckitchen)

Напомним, в минувшую пятницу Букингемский дворец выпустил официальное заявление об окончательном отказе Меган Маркл и принца Гарри от королевских полномочий:

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству Королеве, что они не вернутся к исполнению своих обязанностей в качестве членов королевской семьи. После беседы с герцогом королева письменно подтвердила, что, отказавшись от обязательств членов королевской семьи, они более не смогут являться частью семьи, быть под ее патронажем и выступать от лица семьи публично. Военные почести, звания и должности, данные герцогу и герцогине Сассекским, отойдут обратно королеве Елизавете II до того момента, пока она не посчитает нужным доверить их кому-то еще из действующих членов королевской семьи. Несмотря на все сожаления в связи с этим решением, герцог и герцогиня Сассекские остаются горячо любимыми членами королевской семьи.

Через некоторое время после этого представитель Меган и Гарри заявил изданию USA Today:

Герцог и герцогиня Сассекские остаются верны своему долгу и служению Великобритании и всему миру, что подтверждает их работа за последний год. Они предложили свою постоянную поддержку тем организациям, которые они ранее представляли, независимо от их официальной роли. Мы все можем посвятить свою жизнь служению. Служение универсально.