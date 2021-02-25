 

Для улучшения демографии Минздрав предложил прокалывать каждый десятый презерватив

25.02.2021, 9:11, Разное
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В рамках исполнения национального проекта по повышению рождаемости министерство здравоохранения России подготовило несколько законов. В одном из них предложено производителям презервативов искусственно прокалывать каждый десятый экземпляр своей продукции.

«Секс для удовольствия — замечательно, а детей когда рожать будете? Так всю жизнь и проживёте эгоистами. А когда детей захотите, то всё уже — поезд ушёл. Ничего страшного в рождении ребёнка нет — как говорится, дал Бог зайку, даст и лужайку», — прокомментировал инициативу замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Производители презервативов уже выразили обеспокоенность законопроектом. По их мнению, инициатива приведёт не только к повышению рождаемости, но и к увеличению количества больных заболеваниями, передающимися половым путём. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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