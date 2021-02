Джордж Клуни честно рассказал о самоизоляции с женой Амаль и близнецами: “Она бы убила меня”

24.02.2021, 20:12, Разное

59-летний актер Джордж Клуни в последнее время особенно разговорчив: с начала пандемии коронавируса он дал уже несколько интервью. Он рассказал, как делал предложение Амаль, как его однажды разыграл Брэд Питт, а по случаю выхода своего нового фильма и вовсе дал интервью вместе с сыном Александром.

В новом интервью журналу W Magazine актер поделился подробностями домашнего быта во время карантина. Он признался, что это было непросто – ведь они с женой и трехлетними близнецами проводили вместе все время, а съемки и другие проекты временно приостановили. Вот что Клуни сказал о возросшей его роли как отца, а не актера:

Хочу сказать, что у меня появилось новое хобби: я два или три раза в день загружаю стиральную машину и мою посуду, потому что дети такие неряхи. И их самих приходится регулярно мыть.

Недавно Джордж Клуни стал гостем шоу CBS Sunday Morning сделал чистосердечное признание: уже 25 лет стрижется сам. В этом интервью он пошел дальше и рассказал, как сам стриг себя и сына на карантине, но вот сменить стиль дочери он побоялся из-за жены:

Я стриг волосы себе и сыну, но волосы своей дочери я не трогал… У меня были бы большие проблемы, если бы я это сделал. Моя дочь выглядит просто прекрасно, у нее очень длинные волосы и мы их не трогаем вообще. Если бы я испортил волосы моему сыну, не было бы ничего страшного. Но если бы я прикоснулся к волосам дочери, моя жена меня бы убила.

Голливудский актер снова напомнил о своем новом фильме — драме “Полночное небо”, мировая премьера которого состоялась 9 декабря 2020 года. Лента об апокалипсисе, по мнению Джорджа, оказалась невероятно актуальной в год коронавируса:

Неспособность быть рядом с людьми, которых мы хотим обнять, сейчас знакома каждому.

Напомним, первая встреча Джорджа и Амаль произошла летом 2013 года, когда адвокат по международным правам человека с их общим, как выяснилось позже, другом ехала из Лондона в Канны. Однако друг Амаль решил немного изменить маршрут и перед Каннами побывать в Италии, на озере Комо, где находится особняк Джорджа. Об этом актер подробно рассказывал в интервью Дэвиду Леттерману на ток-шоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix. Их первое свидание состоялось в октябре 2013-го после долгой переписки. Джордж пригласил Амаль на киностудию Abbey Road в Лондоне, где проходила запись музыки для его режиссерского проекта – “Охотники за сокровищами”.

В апреле 2014 года влюбленные объявили о помолвке. Свадьба состоялась 27 сентября 2014 года в Венеции, а провел ее друг клуни и бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. В феврале 2017 года мир узнал о беременности Амаль, а уже 6 июня она родила актеру близнецов – дочь Эллу и сына Александра. Несмотря на то что они часто рассказывают о детях в различных интервью, почти никто не знает, как они вылядят. Даже папарацци не удается поймать повзрослевших близнецов на прогулке. Звездные родители подчеркивают, что не хотят для них публичной жизни, в том числе поэтому они дали им довольно простые имена.