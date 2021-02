Подборка сообщений от Barents Observer

24.02.2021, 20:10, Разное

Новые российские истребители дежурят на модернизированной арктической авиабазе

На аэродроме Рогачево на Новой Земле прошла первая смена летного состава и МиГ-31БМ.

By Atle Staalesen 5 февраля 10, 2021



The Rogachevo airfield. Photo: Northern Fleet

Сверхзвуковые истребители заступили на боевое дежурство на заполярной базе в начале января. В минувшие выходные ее посетил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота.

Генерал-лейтенант Александр Отрощенко совершил более чем 800-километровый перелет с Кольского полуострова до Рогачево за штурвалом МиГ-31МБ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, визит был приурочен к первой смене летного состава и самолетов.

Арктические полеты

В интервью военному телеканалу «Звезда» Отрощенко подчеркнул, что МиГ-31БМ без проблем работает на экстремальных высотах.

«Машина себя ведет отлично. Ничем не отличается от тех широт, в которых мы летаем в районе аэродрома Мончегорск», — сказал он.

«Месяц уже прошел, поэтому нужно было уже поменять самолеты, личный состав, посмотреть условия несения боевого дежурства, условия жизни», — пояснил он.

Генерал-лейтенант Александр Отрощенко прилетел в Рогачево за штурвалом МиГ-31МБ. Фото mil.ru

Штурман Александр Харитонов провел на отдаленной базе месяц. Он подчеркнул, что МиГ-31 хорошо приспособлен для суровых условий.

«Они летают и при минус 60-ти, что подтвердили экспериментальные учения вдоль Северного морского пути», — рассказал «Звезде» Харитонов.

«Главный нюанс – погода, здесь она очень сложная», — признал он. «Сейчас, к примеру, неделю дул ветер около 100 километров в час», — добавил Харитонов.

МиГ-31МБ готов к взлету. Фото: пресс-служба Северного флота

Арктическая инфраструктура

Это первое размещение сверхзвуковых самолетов-перехватчиков на Новой Земле впервые. Пока оно проводится в опытном режиме.

По данным Северного флота, за месяц дежурства нарушений воздушного пространства РФ в этом районе не выявлено.

МиГ-31М представляет собой модернизированный вариант МиГ-31. Заявленная эффективность модернизированного МиГ-31БМ превышает исходную версию в 2,6 раза. Сейчас в российских Вооруженных силах идет масштабная замена МиГ-31 на его модернизированный вариант.

45-я армия ВВС и ПВО Северного флота создана в декабре 2015 года. В ее ведении большое число аэродромов и баз ПВО по всей российской Арктике — от аэродрома Темп на Новосибирских островах на востоке до базы Нагурское на Земле Франца-Иосифа на западе.

Генерал-лейтенант Александр Отрощенко командует армией с момента ее создания.

МиГ-31БМ на Новой Земле. Фото: пресс-служба Северного флота

«Оборонительные цели»

Развертывание МиГ-31 на боевое дежурство на Новой Земле связано с ростом военной напряженности в Северной Атлантике и Арктике.

Сообщается, что в феврале ВВС США планируют развернуть на норвежской базе Эрланн оперативную группу бомбардировщиков из четырех Rockwell B-1B Lancer. База расположена в тысяче километров от российской территории, но американские самолеты тем не менее вызвали резкую реакцию со стороны российских властей.

В комментарии в Facebook российское посольство в Норвегии подчеркивает, что размещением бомбардировщиков Норвегия ставит под угрозу безопасность на севере Европы и в Арктике.

При этом наращивание российского потенциала в Арктике несет «строго оборонительный и дозированный характер», подчеркивают в посольстве.

По словам дипломатов, модернизация военной инфраструктуры в Арктике должна способствовать развитию экономической деятельности в регионе, улучшению мониторинга Арктики, совершенствованию потенциала поиска и спасания, повышению готовности к загрязнению нефтью и осуществлению рыбоохранных мероприятий.



Истребители НАТО встретили российские бомбардировщики в небе Баренцева моря

Во вторник два стратегических бомбардировщика Ту-160 показали мускулы в европейской Арктике, в том числе у норвежского воздушного пространства. Их сопровождали недавно размещенные на Новой Земле истребители морской авиации.

By Thomas Nilsen 3 февраля 11, 2021

Вид на истребитель Северного флота из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщает российское Минобороны, полет продолжался 12 часов и проходил над территорией Россией, а также над Баренцевым, Норвежским и Гренландским морями.

Российские стратегические бомбардировщики базируются в Энгельсе недалеко от Саратова на юго-западе России. Чтобы не нарушать границ других стран, они выходят в международное воздушное пространство через север страны.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в небе над Арктикой во вторник. Фото: пресс-служба Минобороны России.

Через Кольский полуостров бомбардировщики вылетели в Баренцево море и продолжили движение в северо-западном направлении за пределами воздушного пространства Норвегии. Затем, по данным пользователя Twitter «Hunters Note», следящего за передвижениями военной авации, самолеты направились на запад в Гренландское море в район острова Ян-Майен, а затем облетели Шпицберген с севера и через Землю Франца-Иосифа направились в сторону Новой Земли, где их встертили два МиГ-31 с авиабазы Рогачево и сопроводили над Карским морем в южном направлении.

С базы Будё в воздух были срочно подняты два истребителя F-16 сил быстрого реагирования НАТО. Норвежские летчики встретили российские самолеты за пределами Финнмарка.

«Были подняты наши F-16 сил быстрого реагирования. Они идентифицировали российские самолеты в международном воздушном пространстве на севере. Это обычная процедура», — рассказал по телефону пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии Йорн Хаммарбек.

Учения Arctic Hawk 21

Дальний полет российских стратегических бомбардировщиков совпал с началом норвежских учений Arctic Hawk 21, в которых принимают участие все рода войск страны — флот, армия, нацгвардия, авиация и силы киберобороны.

Основная роль во время учений отведена прибрежным рейнджерам (Kystjegerkommandoen), поддержку которым будут оказывать армейский разведывательный батальон, ракетные корветы и истребители F-16.

По сценарию учений будет отрабатываться взаимодействие в тылу врага после условного нападения на Норвегию. Согласно заявлению Минобороны, театр боевых действий растянется вдоль побережья до самого северного региона страны Финнмарка.

На востоке Финнмарк граничит с российским Кольским полуостровом.

Рост напряженности

В водах Северной Атлантики и Арктики нарастает военная напряженность, так как РФ вкладывает значительные средства в базы и системы вооружений в Арктике, в том числе у северных границ Норвегии, утверждается в опубликованном в понедельник Службой разведки Норвегии ежегодном отчете об оценке угроз.

На этой неделе Barents Observer сообщал о первой смене летного состава и МиГ-31БМ на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Американские бомбардировщики в Норвегии

Сообщается, что в конце февраля ВВС США планируют развернуть на норвежской базе Эрланн оперативную группу бомбардировщиков из четырех Rockwell B-1B Lancer.

«Оперативная готовность и наша способность оказывать поддержку союзникам и партнерам и оперативно реагировать имеют решающее значение для общего успеха», — заявил командующий силами ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харриган.

«Мы ценим существующее прочное партнерство с Норвегией и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны», — сказал он.

Это первое в истории развертывание американских бомбардировщиков в Норвегии.

Авиабаза Эрланн расположена к западу от Тронхейма, в тысяче километров от российской территории, но американские самолеты тем не менее вызвали резкую реакцию со стороны российских властей.

«Безопасность под угрозой»

В комментарии в Facebook российское посольство в Норвегии подчеркивает, что размещением бомбардировщиков Норвегия ставит под угрозу безопасность на севере Европы и в Арктике.

При этом наращивание российского потенциала в Арктике несет «строго оборонительный и дозированный характер», подчеркивают в посольстве.

По словам дипломатов, модернизация военной инфраструктуры в Арктике должна способствовать развитию экономической деятельности в регионе, улучшению мониторинга Арктики, совершенствованию потенциала поиска и спасания, повышению готовности к загрязнению нефтью и осуществлению рыбоохранных мероприятий.

Боевая подготовка в Баренцевом море

Во вторник произошло еще одно событие — рссийский ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился в Баренцево море для «выполнения комплексных задач боевой подготовки», сообщает пресс-служба Северного флота.

Среди них — отработка действий по противовоздушной и противолодочной обороне.

Это новая российская береговая база для беспилотников «судного дня»?

РФ Владимира Путина и вправду серьезно собирается добавить своей ядерной триаде новую опору — беспилотный подводный аппарат «Посейдон»с ядерной энергетической установкой. Комплекс для хранения и обслуживания как минимум 30 таких беспилотников стоимостью в миллиарды рублей войдет в эксплуатацию на Кольском полуострове к июню 2022 года.

By Thomas Nilsen 5 января 27, 2021

Новый пирс с краном для погрузки и выгрузки баллистических ракет на подводные лодки в губе Окольная. Наполовину готовый новый огромный склад и другие строящиеся сооружения соответствуют описанию базы хранения и технического обслуживания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой, так называемого путинского «оружия судного дня». Новые объекты и участки находятся на изображении справа. Слева проходит дорога от хранилищ баллистических ракет. Спутниковый снимок сервиса Google Планета Земля сделан летом 2020 года.

Строительство базы обслуживания самого ужасающего оружия в истории человечества идет полным ходом.

Уже много лет Barents Observer изучает спутниковые снимки баз и хранилищ вооружений Северного флота на побережье Кольского полуострова. Последний раз изображения сервиса Google Планета Земля обновлялись летом 2020 года. На них у нового комплекса для загрузки баллистических ракет «Булава» в губе Окольная отчетливо видны новый огромный многоэтажный склад длиной 58 метров и шириной 16 метров и другие объекты береговой инфраструктуры.

Строительство самой набережной с краном для погрузки и выгрузки ракет «Булава» на подлодки проекта «Борей» проходило с 2012 по 2018 год. Работа над новыми зданиями, потенциальным предназначенных для «Посейдонов», началась в 2018 или 2019 году.

Губа Окольная хорошо известна тем, что здесь расположено крупнейшее хранилище боеприпасов Северного флота — морских крылатых и баллистических ракет для растущего флота современных надводных кораблей и подлодок. Если это новая база для «Посейдонов», то это четко показывает тот уровень риска, на который готовы пойти российские военачальники — расстояние по воде до соседнего Североморска с населением около 70 тысяч человек составляет всего 1,5 километра.

В отличие от баллистических ракет с ядерными боеголовками, таких как «Булава», 24-метровому беспилотнику «Посейдон» требуется абсолютно другой уровень обслуживании и подготовки. Источником энергии для него служит малый ядерный реактор, который, вероятно, охлаждается газом для обеспечения минимального уровня шума. Он приводит в действие водометный движитель, который дает аппарату возможность незаметно пересекать океаны, не беспокоясь об ограничениях по дальности.

Снимок экрана видео Минобороны России

О конструкции аппарата известно немногое, но по одному из ранее опубликованных видеороликов можно сделать вывод, что диаметр «Посейдона» составляет почти 2 метра, а боеголовка внутри представляет собой 4-метровый цилиндр шириной 1,5 метра.

Этого пространства достаточно для крайне мощного оружия. При его взрыве у восточного побережья США образовавшаяся волна радиоактивного цунами вызовет серьезные последствия.

При этом время в пути с момента запуска может составлять несколько дней или даже неделю. При скорости около 100 узлов беспилотнику, запущенному из Северной Атлантики или Баренцева моря, потребуется более 48 часов. При использовании более тихого режима для обеспечения скрытности время до цели увеличится.

Глубоководное сдерживание

По словам заместителя директора Норвежского института оборонных исследований профессора Катаржины Зиск, с точки зрения российских военных существующее на данный момент сдерживание может казаться недостаточно убедительным.

«Задача “Посейдона” — дальнейшее усиление уже существующего потенциала нанесения ответного удара, что дает РФ дополнительные возможности для нанесения противнику «неприемлемого» ущерба», — считает Зиск.

Москва неоднократно критиковала размещение в Европе американской системы противоракетной обороны, называя ее «прямой угрозой». Весной прошлого года надводные корабли 6-го флота США впервые после распада Советского Союза зашли в Баренцево море. Одним из них был эсминец «Дональд Кук», способный функционировать в качестве элемента системы противоракетной обороны «Иджис».

«Посейдоны» — это новое российское глубоководное оружие, которое невозможно остановить никакими американскими системами ПРО. Гонка вооружений выходит на новый, более ужасающий этап.

Профессор Катаржина Зиск. Фото: IFS

По словам профессора Зиск, психологический эффект от беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие такой высокой разрушительной силы, «может быть значительным».

Она добавила, что такой беспилотный аппарат может убедительно демонстрировать стремление РФ изменить баланс сил в конфликте с превосходящим противником, обладающим ядерным оружием.

«“Посейдон” — это также пример того, что РФ способна идти на риск и экспериментировать с новыми технологиями, такими как беспилотные автономные системы, искусственный интеллект, оружие направленной энергии и другими, с целью постепенного усиления существующих возможностей симметричного и асимметричного ответа», — сказала Зиск, добавив, что общей целью является обеспечение РФ критического преимущества на поле боя.

Опасные для жителей Мурманска и Североморска работы, связанные с обслуживанием 30 малых реакторов в новых цехах в губе Окольная, не подлежат публичному обсуждению. Военное использование ядерной энергии окружено секретностью.

В 2019 году представители Минобороны отрицали утечку радиоактивных изотопов после взрыва крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» во время операции по ее подъему со дна Белого моря у поселка Нёнокса в Архангельской области. Отрицание продолжилось и когда повышенный уровень радиации был зарегистрирован на официальных станциях мониторинга в соседнем Северовинске. В социальных сетях разошлись фото, на которых жертв перевозили на обмотанных полиэтиленовой пленкой машинах скорой помощи, водители которых были одеты в защитные костюмы.

Взрыв в районе Нёноксы случился всего через несколько недель после пожара на борту сверхсекретной российской подводной лодки «Лошарик», выполнявшей таинственное задание в Мотовском заливе, в результате которого погибли все 14 членов экипажа. Сразу после пожара лодка-носитель «Лошарика» — «Подмосковье» — пришла с закрепленной под ее корпусом злополучной мини-подлодкой в губу Окольная. Тогда на палубе «Подмосковья» можно было заметить закрытую от посторонних глаз конструкцию, которая вполне могла быть мини-реактором системы «Гармония», а на причале — людей в специальных костюмах.

Опасности, связанные с военными мини-реакторами

Инфраструктура, создающаяся сейчас возле нового комплекса для погрузки и выгрузки баллистических ракет на подводные лодки в губе Окольная, может, помимо обслуживания «Посейдонов», быть использована и для других целей, связанных с установкой военными мини-реакторов на дне арктических российских морей.

Как сообщали ранее в январе «Известия», РФ планирует завершить создание базы хранения и обслуживания «Посейдонов», где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам, к июню 2022 года.

Barents Observer уже сообщал о подготовке «Посейдона» к испытаниям в водах Арктики. Первым носителем беспилотника станет К-329 «Белгород», перестроенная подлодка проекта 949А «Антей» («Оскар-II» в кодификации НАТО), предназначенная для выполнения особых заданий Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ). Ожидается, что «Белгород» будет передан флоту заводом в Северодвинске в этом году.

Вторым носителем «Посейдонов» станет подлодка специального назначения «Хабаровск». Предполагается, что для ее создания использовался корпус российских подводных лодок 4-го поколения проекта «Борей».

После спуска «Хабаровска» на воду начнутся его испытания, которые продлятся два года. По данным портала Covert Shores, специализирующегося на анализе деятельности подводного флота, будут построены еще две или три подлодки типа «Хабаровска», каждая из которых будет способна нести до шести «Посейдонов».

Рисунок: Covert Shores

Российский ракетный крейсер подошел в норвежской границе в Варангер-фьорде

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» оказался в непосредственной близости от норвежской границы в районе Гренсе Якобсельва в день прибытия американских бомбардировщиков в Норвегию.

By Thomas Nilsen 3 февраля 23, 2021



Норвежский пограничник на дежурстве на побережье Баренцева моря. На горизонте виден российский полуостров Средний. Сухопутная граница проходит в местечке Гренсе Якобсельв. Архивное фото: Томас Нильсен

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» пришел из западной части Баренцева моря, которая в последние несколько дней была помечена российской стороной в качестве «зоны поражения российских ракет».

Возвращаясь в сторону Кольского полуострова, корабль выбрал необычный путь и зашел в Варангер-фьорд, по которому проходит российско-норвежская морская граница.

«В последнее время мы не наблюдали подобных заходов в район к западу от полуострова Рыбачий», — заявил официальный представитель Объединенного штаба ВС Норвегии майор Брюньяр Стурдаль.

Он подтвердил, что это ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» («Слава» в кодификации НАТО).

«Маршал Устинов» — третий по размеру корабль российского Северного флота после авианосца «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Карта: Barents Observer / карта Google​

Как ранее сообщал Barents Observer, «Маршал Устинов» вышел из Североморска в первой половине февраля.

«В эти выходные корабль зашел в район к западу от полуострова Рыбачий, находясь в международных и российских водах», — сказал Стурдаль в телефонном интервью.

По словам Стурдаля, норвежские военные отслеживают передвижения российского корабля.

Barents Observer неизвестно об аналогичных плаваниях крупных российских военных кораблей в такой близости от морской границы с Норвегией в Варангер-фьорде в постсоветской истории. Обычно корабли Северного флота проходят севернее Рыбачьего, направляясь в западную часть Баренцева моря и обратно.

Присутствие у морской границы с Норвегией в районе Гренсе Якобсельва совпало по времени с приземлением американских бомбардировщиков B1 на авиабазе Эрланн в районе Тронхейма, примерно в 1200 километрах на юг от границы с Россией.

