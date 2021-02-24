Почему в России донос – это “стукачество”, а в США – гражданский долг

24.02.2021, 20:10, Разное

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23.02.2021 Владимир Корнилов

© AP / Patrick Semansky

Кампания массового доносительства на друзей и родственников охватила США. И значительной частью американского общества это воспринимается вполне нормально, чтобы не сказать – восторженно. Подробности – у украинского политолога Владимира Корнилова.

Если кто-то думал, что с окончанием очередного процесса импичмента против Дональда Трампа закончится и “охота на ведьм” в США, начатая там после штурма парламента, он глубоко заблуждался. Уже полтора месяца демократическая пресса с нескрываемым энтузиазмом продолжает идентификацию “бандитов Капитолия” (как она называет участников протрамповских протестов в Вашингтоне), используя при этом новейшие технологии распознавания лиц.

Продолжается и кампания массовых доносов на потенциальных участников того штурма. История с 18-летней активисткой BLM Хеленой Дюк, сдавшей полиции свою маму и ближайших родственников, хорошо известна. Сейчас либеральная общественность дружно собирает ей донаты на продолжение учебы в колледже – мама-то из-за доносительства дочери потеряла работу и не может больше платить. Но эта история – только вершина айсберга. Кампания массового доносительства на друзей и родственников охватила всю страну.

Что поражает больше всего, так это нормальное (если не сказать – восторженное) восприятие подобного явления значительной частью американского общества. Еще один 18-летний тинейджер из Техаса Джексон Реффитт направо и налево раздает интервью о том, как он сдал полиции своего отца, который был по этому доносу арестован и обвинен в том, что проник в Капитолий с оружием.

Судя по интервью, парень совершенно не терзается сомнениями в правильности своего поступка, обвиняя во всем Трампа. Скажем, отвечая на вопросы The Times, юноша заявил: “Мой папа вырастил меня и предоставил столько возможностей в жизни. Но он болен. Вся политическая повестка больна. То, что он сделал, – это болезнь”. Сколько лет теперь отец будет “лечиться” за решеткой, Джексона не волнует – все же это ради блага родителя.

Некоторые российские эксперты полагают, что такое “позорное” явление, как массовое доносительство, является для Америки чем-то новым, присущим исключительно сегодняшнему дню. Между тем для США это – обычное явление, традиция, складывавшаяся десятилетиями и ставшая неотъемлемой частью американской идентичности.

Там написано немало работ, доказывающих этичность доносов, особенно если речь идет о сдаче своих работодателей. Несколько десятилетий назад в общество был внедрен специальный термин “whistleblower” (буквально: “свистящий в свисток”) для того, чтобы отойти от отрицательных терминов вроде “стукачества” или “доноса”. И напомним, еще в 2002 году журнал Time провозгласил американских доносчиков “Персонами года”. Так что назвать доносительство новым явлением для США – значит совершенно не представлять, каким образом устроена Америка.

Как раз первое, что шокирует большинство российских граждан, переселившихся в Штаты, – это обыденность доносов на соседей, на лучших друзей, на родственников, на прохожих, показавшихся кому-то подозрительными. “Стучать” американцев учат с раннего детства. Если в СССР дежурный по классу должен был следить за мелом и чистотой доски, то в американских школах эта “должность” обязывает доносить на провинности своих одноклассников. И они доносят, поскольку знают, что в противном случае донесут на них. Историй об этом явлении от российских школьников и студентов, попавших в американские учебные заведения, в интернете – пруд пруди.

Забавнее всего наблюдать, как либералы, которые сами же прививали в российском обществе стойкое неприятие доносительства (особенно 1930-х годов), пытаются оправдать подобное явление в США, являющихся незыблемым примером для подражания в глазах демократической общественности. Приведем характерное мнение одного из основных организаторов большинства антироссийских акций в США Дмитрия Валуева (тот является представителем Фонда Free Russia, программным директором движения Magnitsky Act Initiative, координатором последних митингов в поддержку Навального в Штатах).

Он без обиняков объясняет непонятливой аудитории, почему доносы в РФ – это плохо, а в США – просто чудесно: “В Америке, как и в любой демократии, закон – это общественный договор или как минимум выражение мнения большинства. Отсюда возникает понимание необходимости подчинения закону и информирование о случаях его нарушения. В России, как в любом авторитарном государстве, закон спускается сверху, а значит, антинароден по сути. Отсюда постоянные попытки обойти закон, найти лазейки и ходы. Порой обход закона становится единственной возможностью выжить или осуществить ту или иную деятельность. Информирование о нарушении становится антинародным”.

Как видите, с точки зрения либерала, все просто: Америка – это “сияющий град на холме”, а РФ – “империя зла”. Потому закон в РФ соблюдать нельзя, доносить – значит быть “стукачом”, а донос в США – это мужественный гражданский поступок. Причем это объяснение является вполне обыденным в среде бывших россиян, осевших в Штатах и считающих любовь к Родине “пережитком прошлого”. Они преспокойно объясняют, почему заложить соседа за антисоветский анекдот было “подлостью” и “стукачеством”, а в Америке доносы надо всячески приветствовать, поскольку это “не несет той стигмы, которая была в Советском Союзе”, – там, мол, “нет такого противостояния власти и народа”. Ну да, мы же помним, сторонники Трампа – это не народ, а “внутренние террористы”. Соответственно, и доносы на них – это не противостояние, а исполнение гражданского долга.

Итак, доносы в США – дело обыденное. Хотя, надо признать, в течение двух последних десятилетий они вышли на совершенно новый уровень. Любой американец знает сейчас слоган “If you see something, say something” (“Если ты увидел что-то, скажи что-то”). Один из рупоров демократов, газета The Washington Post, не без гордости пишет, что эта фраза стала “национальным девизом” современной Америки. Появившись в массовом обороте сразу после терактов 11 сентября 2001 года, слоган ныне является официальным для Министерства внутренней безопасности США.

Но если сначала эти призывы к бдительности касались исключительно борьбы против международных террористов, то теперь-то к “террористам” приравняли 74 миллиона граждан США, проголосовавших за Трампа. Причем нагнетание истерии продолжается и после того, как Джо Байден занял пост президента.

Одним из самых ярких примеров этой истерии стала написанная известной журналисткой и телевизионным критиком Вирджинией Хеффернан колонка в Los Angeles Times под характерным заголовком “Что вы можете сделать с соседом-трампистом?”. Ведущие Fox News даже поразились: “Мы уже имеем победителя в номинации “Худшая статья 2021 года”. А ведь сейчас только февраль”.

Хеффернан в колонке публично “стучит” на своих соседей, являющихся открытыми сторонниками Трампа (в Калифорнии, где вышла ее статья, это уже приравнено к злоумышлению). С точки зрения американской журналистки, они виновны в том, что… почистили от снега дорожку, ведущую к ее двору. И это названо актом “агрессивной вежливости”, поскольку в городе, где проживает автор, “люди обычно не чистят дорожки для других бесплатно”. Поэтому вместо благодарности соседям Хеффернан сравнивает тех с исламскими террористами, с “Хезболлой” и даже с “вежливыми нацистами” и французскими коллаборационистами времен Второй мировой войны.

Заметьте, когда актриса Джина Карано сравнила поведение демократов с нацистской Германией, ее тут же изгнали из профессии, сравнивать же трампистов с нацистами для демократической прессы давно стало традицией.

Хеффернан в своей колонке ультимативно потребовала от соседей покаяния за поддержку Трампа и публичного отречения от трампизма. Видимо, после этого она великодушно позволит тем чистить ее дорожки во искупление вины. И ведь этот публичный донос на соседа не просто пишет кто-то, его публикуют на страницах солидного американского издания.

Складывается впечатление, что сейчас демократические газеты и телеканалы Америки состязаются друг с другом в том, кто больше “врагов народа” найдет у себя в стране и потребует их наказания. Не стесняясь в выражениях и эпитетах, они уже объявляют “угрозой демократии” своих коллег – например, популярного телеведущего Fox News Такера Карлсона. И безостановочно требуют посадить, закрыть, запретить, удалить.

Но вы же помните, “стукачеством” это должно называться только в России. В Америке же “власть и общество едины”. Особенно когда лишают половину этого общества права на собственное мнение и позволяют ей лишь чистить дорожки от снега. После публичного покаяния, разумеется.