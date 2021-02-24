Певица Элли Голдинг впервые станет мамой

24.02.2021, 10:14, Разное

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Любимая певица британской королевской семьи и подруга принца Гарри, 34-летняя Элли Голдинг, сообщила, что ждет ребенка, эксклюзивно в беседе с редактором американского журнала Vogue. Элли отметила, что находится уже на восьмом месяце беременности. Будущий малыш (пол ребенка неизвестен) станет первым как для самой Элли, так и для ее супруга, 29-летнего Каспара Джоплинга, арт-дилера и спортсмена-гребца. Интервью сопроводили нежной фотосессией: певица снялась в ней в двух белых платьях – кружевном свободного кроя и более облегающем. Элли поделилась деталями того дня, когда она узнала, что беременна:

В августе прошлого года мы делали большое шоу. Тогда я понятия не имела, что уже беременна. Вскоре мы с Каспаром уехали в короткое путешествие по случаю нашей первой годовщины свадьбы. Именно в этой поездке мы все узнали. Мы чуть не сошли с ума. Беременность не входила в наши планы. Мысль о материнстве казалась мне нереальной.

Также девушка рассказала, что беременность кардинально изменила ее, в том числе ее отношение к телу:

Я почувствовала себя человеком. Мне хочется подобрать какое-то лучшее слово, чем “женственная”. Просто в моей фигуре появились такие изгибы, которых не было раньше. Мне и моему мужу это нравится.

Голдинг честно рассказала, что из-за пандемии ее не покидало чувство одиночества и она испытывала проблемы с питанием — она то зацикливалась на здоровом питании, то чуть не питалась фастфудом. Но это ей помогло “обрести другое тело и энергию”. Элли добавила, что знает пол будущего ребенка, хотя ей было не важно, кто родится, главное, чтобы ребенок был здоров.

Позже Элли опубликовала у себя в Instagram фото из их с Каспаром личного архива. На нем видно руки влюбленных, обнимающих уже крупный живот Элли и обручальное кольцо певицы с крупным бриллиантом.

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Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Напомним, Элли Голдинг и Каспар Джоплинг встречаются с 2017 года. Слухи о романе появились весной, а уже летом пара подтвердила отношения, отправившись вместе в отпуск на остров Капри. В августе 2018-го они объявили о помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times:

Объявлено об обручении Каспара, сына достопочтенного Николаса Джоплинга из Йоркшира и миссис Джейн Уорд-Алдам из Йоркшира, и Елены, дочери мистера Артура Голдинга из Хартфордшира и миссис Трейси Самнер из Уэст-Мидлендс.

Британская певица вышла замуж за Каспара Джоплинга 1 сентября 2019 года. В тот день поздравить новобрачных к Йоркскому собору приехали Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер с бойфрендом Лукасом Цвинером, принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой Фергюсон, Джеймс Блант с супругой и многие другие.

Летом прошлого года поклонники певицы забеспокоились, что между супругами не все гладко, так как они перестали жить вместе. Элли переехала в Лондон из дома своего мужа в Оксфордшире. Позже оказалось, что это была вынужденная мера: в то время певица продвигала свой новый альбом Brightest Blue и готовилась к шоу в музее V&A Museum, а Каспар получал степень магистра в Оксфордском университете.

До Каспара Элли встречалась с участником группы McFly Дуги Пойнтером, диджеем BBC Radio 1 Грегом Джеймсом, с бростеп-музыкантом и продюсером Скриллексом, а также с диджеем Келвином Харрисом. Также ходили слухи о ее романе с принцем Гарри, но позже выяснилось, что они просто друзья.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг