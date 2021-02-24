Сирия: Россия вскрывает могилы в лагере беженцев в поисках останков израильского шпиона Эли Коэна

24.02.2021, 7:40, Разное

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Согласно сообщению, трехнедельные раскопки на кладбище Ярмук являются частью поисков бывшего агента Моссада.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), российские силы в Сирии в течение последних трех недель проводили раскопки на кладбище в лагере беженцев в поисках останков известного израильского шпиона .

Группа активистов из Великобритании заявила во вторник, что русские раскапывали могилы в Ярмуке, лагере палестинских беженцев недалеко от Дамаска, чтобы найти и забрать останки двух израильских солдат и известного шпиона Эли Коэна, повешенного в столице Сирии в 1965 году. .

По данным SOHR, следящего за войной в Сирии, РФ провела анализ ДНК «большого количества» останков и намерена вернуть Коэна в Израиль, если он будет найден.

Согласно источникам SOHR, сирийское правительство пока не комментирует эксгумацию, несмотря на возмущение местного населения раскопками на кладбище.

Поиски проводятся через несколько дней после того, как появились сообщения о том, что Израиль заключил сделку с Сирией о закупке неизвестного количества доз российской вакцины Sputnik V Covid-19 для использования в Сирии в обмен на освобождение израильской женщины, пересекшей границу. в деревню.

На прошлой неделе, по данным британского военного наблюдателя, израильские ракеты убили по меньшей мере шесть сирийских проправительственных боевиков,что является частью продолжающихся боевых действий между двумя странами.

Израиль недавно нанес удары по иранским военным объектам на территории Сирии.

Шпион

Кладбище в Ярмуке раскапывают уже не в первый раз. Как сообщается, в 2019 году сирийскими и российскими военными, могилы вскрывались в поисках пропавших тел израильских солдат , погибших в боевых действиях в конце 1970 – х и начале 1980 – х годов. Впоследствии РФ передала Израилю останки двух погибших бойцов.

Секретный агент Моссада Эли Коэн, еврей по происхождению из Египта, которого недавно сыграл Саша Барон Коэн в сериале «Шпион» , стал главным советником министра обороны Сирии, прежде чем его прикрытие было раскрыто и он был публично казнен.

В 2019 году израильский телеканал распространил слухи о том, что его тело было эксгумировано и находится на пути в Израиль.