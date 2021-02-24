23 февраля. Мифология праздника

24.02.2021, 7:21, Разное

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Официальный день рождения Рабоче-крестьянской Красной армии — 23 февраля 1918 года. Согласно большевистской идеологии, именно в этот день были одержаны первые победы под Псковом и Нарвой над германскими войсками.

Однако 25 февраля 1918 года в «Правде» была опубликована статья «Тяжёлый, но необходимый урок», в которой её автор Владимир Ленин обличал разложение армии, демобилизующейся и уходящей с фронта. Поступавшие телеграммы и телефонные сообщения, по свидетельствам Ленина, были «мучительно-позорными»: «об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожать всё и вся при отступлении». Иными словами, речь шла о «бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве».

Статью Ленина подтверждали вести с фронта: 24 февраля Псков был взят небольшим отрядом германской армии; на взятие Нарвы у немцев ушли сутки.

«Позорный мир»

Что же произошло 23 февраля? В этот день в 1918 году состоялось заседание ЦК большевиков, на котором был принят немецкий ультиматум, что привело к подписанию сепаратного мира 3 марта 1918 года в Брест-Литовске. По условиям договора, Россия отдавала Германии 750 тыс. кв. км (то есть теряла Курляндию, Лифляндию, Эстляндию, Финляндию и Украину), где проживало 26% населения страны и было сосредоточено 28% промышленных предприятий.

Из декрета «Социалистическое отечество в опасности!»: «Чтоб спасти изнурённую, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве.

Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии».

Создание Красной армии

Декрет о создании Красной армии был издан Совнаркомом 15 (28) января 1918 года. Документ подписали председатель Совнаркома Владимир Ленин, наркомы по военным и морским делам Николай Подвойский и Павел Дыбенко, комиссары Прош Прошьян, Владимир Затонский и Исаак Штейнберг, а также управделами и секретарь Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич и Николай Горбунов.

Из документа: «Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе».

Через месяц после издания декрета о создании РККА, когда станет очевидным отсутствие достаточной революционной сознательности и патриотического духа, Совнарком выпустит декрет «Социалистическое отечество в опасности!» (от 21 февраля 1918 года). Согласно документу:

1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток вглубь страны. 4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей. 5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать. 7) Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ. 8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.

От позора — к празднику

Армия начала приобретать черты регулярной управляемой военной силы к середине сентября 1918 года. Так, 11 сентября Лев Троцкий впервые доложил Ленину об успехе штурма Казани, где засели интервенты. Из доклада Троцкого: «Солдаты Красной армии в подавляющем своём большинстве представляют превосходный боевой материал. Сейчас, когда организация сложилась в бою, наши части дерутся с несравненным мужеством».

Миф о первых победах Красной армии, одержанных вскоре после издания декрета о её формировании, создан в 1938 году по приказу Иосифа Сталина. В «Правде» был опубликован «Краткий курс истории ВКП (б)» за авторством вождя. Именно из этого текста стало известно, что «вооружённая интервенция немецких империалистов вызвала мощный революционный подъём в стране… Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор… День отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал днём рождения молодой Красной армии».

Интересно, что ещё в 1935 году Климент Ворошилов утверждал, что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

В современной России 23 февраля отмечается как День защитника Отечества с 2002 года.