Капитан ВВС Венесуэлы арестован за шпионаж

24.02.2021, 5:54, Разное

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Подкуплен Колумбией с целью получения информации о Су-30МК2

February 22, 2021

В понедельник, 22 февраля, министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес сообщил через Twitter, что в результате контрразведывательной операции был арестован состоящий в действующем резерве капитан пытавшийся получить информацию о стратегической платформе Су-30МК2 Боливарианских ВВС (AMB). Данные, которые должны были быть переданы представителю Национального управления разведки Колумбии.

Капитаном в действующем резерве является Рональд Марреро Лозано, который уже задержан и находится под следствием властей Венесуэлы.

Генерал Падрино Лопес заявил, что Марреро получал взятку в размере тысячу долларов в неделю от оперативника Национального разведывательного управления Колумбии под действующего м «Андрес», с которым Марреро «общался через абонента +573219500962». [В настоящее время] Рональд Марреро предоставляет подробную информацию».

Vladimir Padrino L.

@vladimirpadrino

·Feb 22

В Боливарианских национальных вооруженных силах нет места предательству! Благодаря своевременному и подробному сообщению солдат-патриотов был арестован числящийся в активном резерве капитан Рональд Марреро Лозано, C.I. 17198309, пытавшийся получить информацию от стратегической платформы SU-30 MK2 AMB

Vladimir Padrino L.

@vladimirpadrino

·Feb 22

Этот предатель был пойман на крючок с помощью взятки (1000 долл. США в неделю) Алиасом Андресом из Колумбийского национального разведывательного управления, с которым он общался через +573219500962. Предатель Рональд Марреро представляет всю информацию в деталях

Vladimir Padrino L.

@vladimirpadrino

·Feb 22

Правительство Колумбии, поддерживаемое ЦРУ, продолжает враждебно относиться к Венесуэле, систематически нападая на наш суверенитет. Без какой-либо риторики мы говорим Ивану Дуке: Не прогадай! (¡NO SE EQUIVOQUEN!)

Министр обороны осудил эти действия колумбийского правительства, напрямую «поддерживаемого ЦРУ», которое «упорствует в своем враждебном отношении к Венесуэле, систематически нападая на наш суверенитет».

На снимке: венесуэльские пилоты в Су-30 МК2 (Фото: Борис Кастеллано).

(Mision Verdad)

Translation: Orinoco Tribune