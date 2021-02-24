Временный крах Техаса предвещает тотальный коллапс Соединенных Штатов

24.02.2021, 5:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

By Michael Snyder

The Economic Collapse Blog 18 February 2021

Мы получаем некоторое представление о том, что, в конечном итоге, произойдет с Соединенными Штатами в целом. Инфраструктура Америки стареет и разрушается. Наши электросети никогда не предназначались для поддержки такого количества людей, наши системы водоснабжения – это какой-то анекдот, и стало совершенно очевидно, что мы просто пропадем, если когда-нибудь случится крупная общенациональная долговременная чрезвычайная ситуация. Техас обладает огромными минеральными богатствами и огромными энергетическими ресурсами, но теперь его называют «несостоятельным штатом». Если уж он не может выдержать даже нескольких холодных дней, как будет выглядеть остальная Америка, когда в стране действительно начнется хаос?

На данный момент стало ясно, что электросети Техаса находятся в гораздо худшем состоянии, чем кто-либо мог себе представить. Когда на штат сильные холода, спрос на энергию резко вырос. При этом около половины ветряных турбин, на которые полагается Техас, замерзли, а остальная часть энергосистемы просто не смогла справиться с резким увеличением спроса.

Миллионы техасцев оставались без электричества в течение нескольких дней, а сотни тысяч все еще остаются без электричества прямо сейчас, когда я пишу эту статью.

И теперь мы узнаем, что Техас был буквально в «двух шагах от катастрофического сбоя», который мог привести к отключению электроэнергии «на несколько месяцев» …

Электросети Техаса находились в «секундах и минутах» от катастрофического отказа, который мог оставить техасцев в темноте и холоде на несколько месяцев, заявили в четверг официальные лица компании, которая управляет сетью.



Поскольку миллионы потребителей по всему штату начинают получать электроэнергию после нескольких дней массовых отключений, представители Совета по надежности электроснабжения Техаса или ERCOT, которая управляет электросетью, покрывающей большую часть штата, заявили, что Техас находится в опасной близости к наихудшему сценарию: неконтролируемые отключения электроэнергии по всему штату.

Я даже не могу себе представить, какие кошмарные события произошли бы в Техасе, если бы электричество действительно было отключено в течение нескольких месяцев.

По словам одного эксперта, штат действительно был на грани «наихудшего сценария» …

Наихудший сценарий: спрос на электроэнергию превышает выработку и предложение электроэнергии доступной в сети, что вызывает возгорание оборудования, взрывы подстанций и полный выход из строя линий электропередач.



Если бы сеть была полностью отключена, устранение ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре из-за перегрузки сети, могло бы занять несколько месяцев, – сказала Бернадетт Джонсон, старший вице-президент по энергетике и возобновляемым источникам энергии в Enverus, нефтегазовой компании, занимающейся программным обеспечением и информацией со штаб-квартирой в Остине.

В течение многих лет я говорил своим читателям, что у них должен быть запасной план подачи электроэнергии, потому что во время серьезной аварии сеть может выйти из строя.

А когда она отключится, это может в буквальном смысле стоить жизни некоторым людям. Я был глубоко опечален, когда узнал, что один человек в Техасе замерз насмерть, сидя в собственном кресле …

В Техасе на несколько дней отключилось электричество, и, как сообщается, мужчина замерз насмерть в своем кресле, а его жена находившаяся рядом с ним едва осталась жива.



Мужчина был найден мертвым в своем доме в Абилине в среду после того, как он несколько дней провел без электричества при рекордно низких температурах.

Большинство американцев не осознают, что большая часть остального мира на самом деле имеет гораздо лучшую энергетическую инфраструктуру, чем мы. Просто гляньте на эти цифры …

В Японии электричество в доме отключается в среднем всего на 4 минуты в год. На Среднем Западе Америки этот показатель составляет 92 минуты в год. На северо-востоке это 214 минут; все эти цифры относятся только к регулярным отключениям, а не к отключениям, вызванным экстремальными погодными условиями или пожарами.

По мере того, как наше население растет, а наша инфраструктура стареет, её эксплуатационные качества становятся все хуже и хуже. На самом деле, в середине 80-х все работало гораздо лучше и надежнее …

Согласно анализу, проведенному Climate Central, с середины 1980-х до 2012 года количество крупных отключений (затронувших более 50 000 домов или предприятий) увеличилось в десять раз. С 2003 по 2012 год количество отключений, связанных с погодными условиями, увеличилось вдвое. В отчете Американского общества инженеров-строителей за 2017 год сообщается, что в 2015 году произошло 3571 отключение электроэнергии, в среднем продолжительностью 49 минут. Управление энергетики США сообщает, что в 2016 году у среднего потребителя коммунального предприятия было 1,3 перерыва в подаче электроэнергии, а их общее время отключения составляло в среднем четыре часа.

Америка буквально рушится вокруг нас, и с каждым годом становится все хуже.

Ещё один пример – наши системы водоснабжения.

В Техасе холода вызвали разрыв буквально тысяч труб. Ущерб, нанесенный всеми этими размороженными трубами, составит миллиарды долларов.

Прямо сейчас нам говорят, что в общей сложности 797 систем водоснабжения в штате в настоящее время сообщают о проблемах с «замерзшими или лопнувшими трубами» …

По словам Тоби Бейкера, исполнительного директора Техасской комиссии по качеству окружающей среды, около 13,5 миллионов человек сталкиваются с перебоями в водоснабжении из-за 797 систем водоснабжения по всему штату, сообщая о таких проблемах, как замерзшие или лопнувшие трубы. Как сообщил Бейкер на пресс-конференции в четверг, около 725 систем подпадают под действие рекомендаций по кипячению воды

В целом, около 7 миллионов жителей штата живут в районах, где приказано кипятить воду, и могут потребоваться месяцы, чтобы службы водоснабжения полностью вернулись в нормальное состояние.

Никто из нас не сможет выжить долго без воды, и абсолютно необходимо, чтобы у вас был запасной план на случай, если ваша местная система выйдет из строя.

В Хьюстоне люди, у которых дома нет воды, были вынуждены выстроиться в очередь, чтобы набирать воду в ведра из общественного крана …

Между тем, в сценах, напоминающих страну третьего мира, жители Хьюстона наполняли ведра водой из крана в местном районе.



Один житель Хьюстона, в чей дом электричество вернулось в четверг после трех дней отсутствия, но который все еще не имеет воды, сказал DailyMail.com: «Это безумие, что мы только что наблюдали, как НАСА приземляется на Марсе, но здесь, в Хьюстоне, у большинства из нас все еще нет воды питьевой воды’

Вы можете посмотреть видео об этом здесь . Конечно, если ваша местная водопроводная система полностью выйдет из строя, у вас не будет доступа даже к общественному крану с водой.

Сообщается также о нехватке продуктов питания и других предметов первой необходимости в Техасе.

Для Филипа Шелли и его молодой жены ситуация довольно быстро стала безвыходной …



Филип Шелли, житель Форт-Уэрта, рассказал CNN, что он, его жена Эмбер и 11-месячная дочь Ава изо всех сил пытались согреться и как-то приготовить пищу. Эмбер беременна и должна родить 4 апреля.



«(Ава) закончила оставшуюся полбанки детского питания», – сказал Шелли. «Магазины закрыты, а если нет, то в них очень мало продуктов. Большая часть продуктов в холодильнике испорчена. Продукты из морозильной камеры почти разморозились, но у нас нет возможности их разогреть»

Так что бы они делали, если бы отключение электричества длилось несколько месяцев?

По всему штату в местных супермаркетах выстраивались очень длинные очереди. В некоторых случаях люди начинают ждать ,открытия магазинов заранее …

29-летний Джо Джованноли прибыл в супермаркет Central Market в Остине в 8:30 утра в четверг, за полтора часа до его открытия. Через несколько минут более 200 человек выстроились за ним в кусачий 26-градусный мороз.



Жена Джованноли на третьем месяце беременности, и во вторник вечером в их однокомнатной квартире в Остине отключилось электричество. По его словам, после того, как водопроводная труба прорвалась, пожарные отключили воду в здании. Джованноли сказал, что он понимает, что у него это все еще лучше, чем у многих других в Техасе, но беспокоится, сколько времени потребуется, чтобы все вернулось к норме

Это происходит в комьюнити по всему Техасу, здесь вы можете посмотреть видео одной из этих «хлебных очередей» .

Конечно, тем, кто был приготовлен заранее, не пришлось ждать в таких длинных очередях, потому что у них уже была еда.

К сожалению, хотя Джо Джованноли пришел в супермаркет достаточно рано, позже он услышал действительно плохие новости …

За несколько минут до того, как магазин открыл свои двери, менеджер вышел на улицу и предупредил стоящих в очереди, что запасы внутри заканчиваются: нет продуктов, нет выпечки, мало консервов.



«У нас не было доставки четыре дня, – сказал он

Помните, что это всего лишь временный кризис в Техасе, который длится всего несколько дней.

Так что же произойдет, если серьезная долговременная общенациональная чрезвычайная ситуация нарушит системы питания, водо- и электроснабжения на несколько месяцев подряд?

Все, что потребовалось, чтобы вызвать краткосрочный «сценарий коллапса» в штате Техас, – это холодная погода.

В конце концов, с нашим народом случится гораздо худшее, и стало ясно, что мы не готовы.

Так что готовьтесь, пока еще можете, потому что время уходит.