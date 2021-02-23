 

Из-за американских санкций против «Северного потока-2» Россия начнёт строительство «Северного потока-3»

23.02.2021, 19:31, Разное
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На смену «Северному потоку-2» ПАО «Газпром» проведёт в Германию «Северный поток-3». Причиной такого решения стали санкции США, которые сделали газопровод экономически нецелесообразным.

«Газпром» уже приостановил работы, так как газ в таких условиях придётся продавать по заниженной цене, что не окупит затраты на проект. Взамен компания построит другой газопровод по тому же маршруту. Новая магистраль пройдёт вплотную к утверждённому ранее маршруту «Северного потока-2». Таким образом удастся избежать лишней бюрократии и повторного согласования со странами, по территории которых пройдёт газопровод.

Стоимость проекта составит 14 миллиардов долларов, а завершить строительство планируют к началу 2024 года.

«Все эти американские ограничения для чего? Думают, что мы будем эксплуатировать невыгодный для нас газопровод? Чтобы мы продавали газ за копейки, а потом разорились? Мы лучше построим ещё один газопровод, который будет прибыльным. Нас просто так не запугать», — рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Также он отметил, что проект оснастят антисанкционными технологиями. Они будут защищать «Северный поток-3» от вмешательства США, что позволит ценам на газ быть стабильно высокими.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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