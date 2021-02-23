«Аэрофлоту» запретят летать в Европу, пока авиакомпания не соблюдет квоту по трансгендерам

23.02.2021, 19:11, Разное

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Агентство Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации (EASA) установило новые правила для авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в страны Евросоюза. Согласно обновлённой директиве, в штатном расписании всех авиакомпаний должна соблюдаться 50-процентная квота для трансгендеров.

В EASA выразили понимание, что большинство перевозчиков не занимались решением проблемы и не смогли подготовить необходимое количество специалистов-трансгендеров, поэтому для них будет действовать пятилетний переходной период с поэтапным увеличением доли этой категории в их штате.

Одной из наиболее пострадавших от такого решения агентства стала крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», в штате которой сегодня работает только 20 трансгендеров (большинство из них граждане государств ЕС и один Узбекистана). EASA требует от отечественного оператора соблюдения квоты в 50 % на пилотов-трансгендеров, борт-инженеров и стюардов/стюардесс.

«Мы осознаём, что Россия отсталая страна в плане подготовки кадров для авиации и сегодня испытывает проблемы с трансгендерами-профессионалами, но авиакомпания «Аэрофлот» является государственной и может позволить нанимать соответствующих специалистов за рубежом, иначе её самолёты не смогут выполнять рейсы в страны ЕС», – пояснил президент агентства Зигфрид Горецка.

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