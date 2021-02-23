 

«Аэрофлоту» запретят летать в Европу, пока авиакомпания не соблюдет квоту по трансгендерам

23.02.2021, 19:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Агентство Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации (EASA) установило новые правила для авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в страны Евросоюза. Согласно обновлённой директиве, в штатном расписании всех авиакомпаний должна соблюдаться 50-процентная квота для трансгендеров.

В EASA выразили понимание, что большинство перевозчиков не занимались решением проблемы и не смогли подготовить необходимое количество специалистов-трансгендеров, поэтому для них будет действовать пятилетний переходной период с поэтапным увеличением доли этой категории в их штате. 

Одной из наиболее пострадавших от такого решения агентства стала крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», в штате которой сегодня работает только 20 трансгендеров (большинство из них граждане государств ЕС и один Узбекистана). EASA требует от отечественного оператора соблюдения квоты в 50 % на пилотов-трансгендеров, борт-инженеров и стюардов/стюардесс. 

«Мы осознаём, что Россия отсталая страна в плане подготовки кадров для авиации и сегодня испытывает проблемы с трансгендерами-профессионалами, но авиакомпания «Аэрофлот» является государственной и может позволить нанимать соответствующих специалистов за рубежом, иначе её самолёты не смогут выполнять рейсы в страны ЕС», – пояснил президент агентства Зигфрид Горецка. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Мнение: Вандализм эпохи селфи

01.02 / Мнение: И в чём же мне смысл зваться вообще евреем?

13.01 / Мнение: Почему Навальный возвращается

23.09 / Мнение: Обязательная необязательность

24.12 / Собянин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в Москве

06.08 / В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

18.07 / Учёные: Африка медленно распадается из-за рождения нового океана

07.09 / Француз взорвал свой дом в попытках убить муху

19.02 / Ученые назвали неожиданный способ поддержки психического здоровья детей

21.12 / Скандалы: Я подарок вам принёс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска