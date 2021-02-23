 

Пентагон подарил Аркадию Бабченко на 23 февраля два часа катания на танке «Абрамс»

23.02.2021, 17:31, Разное
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Неожиданный подарок получил от Министерства обороны США находящийся в эмиграции российский журналист Аркадий Бабченко. 23 февраля он нашёл в своём почтовом ящике подарочный сертификат на двухчасовое катание в танке «Абрамс».

«Мечта сбылась! Ждите, я еду на Абрамсе! Правда, пока в Литву! Но всё впереди!», – написал Бабченко в Фейсбуке. Ранее он не раз говорил, что мечтает приехать в Москву на броне американского танка. Теперь его мечта может сбыться. Пентагон пригласил журналиста на полигон НАТО в литовском Пабраде. Здесь ему на два часа выдадут основной боевой танк НАТО M1A2SEP V3 – это последняя модификация «Абрамса», с полным боекомплектом. Аркадий сможет занять место любого члена экипажа – механика-водителя, командира, наводчика, заряжающего, или просто поездить сверху на броне по полигону.

В ответ Бабченко должен написать подробный отчёт о поездке в соцсетях, опубликовать фотографии, поделиться впечатлениями, оценить комфорт и боевые возможности машины. Также его попросили указать наиболее удобные пути въезда танка в Москву, чтобы не попасть в пробки и не застрять на многочисленных развязках.

Серьёзным препятствием на пути журналиста к вожделенной поездке стала пандемия. Сейчас он находится в Израиле, аэропорты которого закрыты, вылететь оттуда в Вильнюс невозможно. Пентагон уже обратился в ВМФ Италии с просьбой подобрать Бабченко в море и доставить на авиабазу Сигонелла, откуда его заберёт военный самолёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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