 

РАН поддержала внедрение «этноматематики» в курс алгебры

23.02.2021, 17:11, Разное
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Российская академия наук (РАН) положительно отреагировала на инициативу властей штата Орегон, которые нашли в традиционном курсе математики «идею превосходства белой расы» и планируют ввести вместо алгебры «этноматематику». 

«Мы рады, что международное сообщество ученых открыто к прогрессу даже в столь закостенелых областях, как математика. На самом деле данный вопрос назрел уже давно, однако наши зарубежные коллеги лишь сейчас пришли к этому. Мы уже несколько лет ведем планомерную работу по внедрению современных методов и принципов математики. Вы могли это наблюдать на примере результатов ЕГЭ в некоторых регионах, где учащиеся из года в год с успехом сдавали экзамен по математике на 100 баллов. Так что вскоре у нас в стране будет самое сильное этноматематическое сообщество» – говорится в пресс-релизе РАН. 

Также отмечается, что руководителем направления «этноматематики» должен стать Юрий Рыбников, который известен изобретением периодической системы электроатомов РУСов, методикой построения электроструктур электроатомов, соединившей физику, химию, электричество, счёт РУСов (математику) в единую систему знаний. Вопрос о присвоении Рыбникову звания академика будет рассмотрен на ближайшем заседании РАН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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