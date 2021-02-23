Учёные предрекли человечеству цифровой апокалипсис

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23.02.2021, 16:40, Разное
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Исследователи из Великобритании прогнозируют наступление в ближайшие столетия цифрового апокалипсиса планетарного масштаба, который будет спровоцирован резким увеличением объёма данных.

Хранение большого количества информации требует большого объёма энергии для хранения, поэтому примерно через полтора века количество битов может сравнится с числом атомов Земли (при условии, что человечество будет увеличивать объём данных на 50% ежегодно), сообщают британские СМИ. Для обработки этих данных потребуется большое количество энергии, а нехватка её приведёт в итоге к цифровому коллапсу.

В связи с этим учёные призвали приравнять цифровой контент к материи и относиться к нему так же экономно, как к газу, нефти и жидкости.

В свое время Французский фармацевт и алхимик Мишель де Нотрдам, более известный под именем Нострадамус, оставил потомкам несколько предсказаний на 2021 год. Он жил в XVI веке (1503–1566). По его мнению, в эти 12 месяцев мир подвергнется нашествию «полуживых» людей. Иными словами, философ предрёк планете зомби-апокалипсис.



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