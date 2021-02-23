Великобритания изменит дату смерти на могиле Джорджа Оруэлла

23.02.2021, 15:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство информации Великобритании изменит дату смерти писателя Джорджа Оруэлла с 21 января 1950 года на 20 марта 1953. Поводом стал найденный недавно текст речи на смерть Сталина, написанной Оруэллом.

При разборе архива Вестминстерской библиотеки была обнаружена рукопись неопубликованной статьи для газеты «The Times», составленная Оруэллом по случаю смерти Иосифа Сталина. В ней Оруэлл предостерегает россиян от возможности повторения эпохи тоталитаризма и говорит необходимости бороться с коррупцией, чтобы не допустить этого. Почерковедческая экспертиза однозначно установила подлинность авторства Оруэлла, поэтому правительство решило принять меры для корректировки фактов, которые могли бы поставить под сомнение подлинность рукописи, в том числе и дату смерти автора.

– Тоталитарная власть опасна не только репрессиями. Она захватывает власть над умами, переписывает историю, вкладывает свои идеи в уста мёртвых классиков. Человеку от такой всеобъемлющей пропаганды начинает казаться, что его идеи его вождя – вечны и незыблемы. Сегодня в СССР процветает коррупция. Чиновники КПСС строят себе дворцы в южных регионах, развлекаются в аквадискотеках и даже своим официантам строят отдельные гардеробные. Недавно умер Сталин – самый наглый вор в советской истории и кровавый тиран. У него был дворец под Сочи, построенный на коррупционные доходы. Если советский народ не будет финансово поддерживать борцов с коррупцией, то рано или поздно из недр КГБ придёт новый тиран, который будет делать то же самое, – гласит рукопись Оруэлла.

Чиновники уже отправили официальные запросы на изменение даты смерти писателя в музеи, библиотеки и фонд Wikimedia.

—