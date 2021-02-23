Лукашенко назначил Анастасию Вашукевич послом Беларуси в РФ

23.02.2021, 11:31, Разное

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После возвращения из Сочи, где президент Беларуси Александр Лукашенко встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, подписал указ о назначении послом страны в Российскую Федерацию Анастасии Вашукевич, более известной в определённых кругах как Настя Рыбка.

Вашукевич (в девичестве Костина) родилась 27 февраля 1990 года в Бобруйске. После получения диплома о среднем образовании поступила в Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. Однако в связи с материальными трудностями и рождением сына она вынуждена была перевестись на заочное отделение. Заочно окончила вуз и получила профессию учителя биологии. С начала 2016 года живёт в Москве, где занимается различными видами деятельности. В частности, имеет активные контакты с представителями крупного российского бизнеса, такими как Олег Дерипаска.

«Назначение Вашукевич послом в Россию – очень важное решение для российско-белорусских отношений. Анастасия Ивановна давно проживает в Москве и глубоко интегрирована в российское бизнес-сообщество. Она прекрасно владеет языком, я бы даже сказал языками, включая английский, и умеет жёстко отстаивать в ходе переговоров национальные интересы Беларуси», – прокомментировал назначение нового посла Лукашенко.

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