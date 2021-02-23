 

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Ашхабаде покроют коврами для более мягкой посадки личного самолета президента

23.02.2021, 9:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Преcс-служба международного аэропорта Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде сообщила о намерениях перепланировки одной из взлетно-посадочных полос.

Изменения будут включать в себя покрытие национальными коврами из хлопка полосы у терминала для высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Решение было принято руководством воздушной гавани после жалобы президента Гурбангулы Бердымухамедова на слишком жесткую посадку его личного самолета на бетонную полосу, из-за этого нижние части тела национального лидера могут болеть до конца дня.

Для выполнения задачи были задействованы мощности всех текстильных фабрик Туркменистана и соседнего Ирана, а также привлечены частные семейные хозяйства для изготовления почти 120 тысяч квадратных метров ковра. Покрытие полосы длинной 2600 метров займет 2 недели работы.

По мнению туркменских инженеров, ковер должен увеличить сцепление при торможении на посадке и препятствовать возникновению воздушных ям во время взлета и тангажа, полоса сможет принимать самолеты любого размера и класса вне зависимости от погодных условий. Президент Бердымухамедов остался доволен предложением аэропорта и пожелал скорейшего завершения проекта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Разворот над Фейсбуком

20.10 / «Полный бред»: Владимир Конкин опроверг все слухи о его романе с концертным директором

30.10 / Вслед за Тимати: Анастасия Решетова стала ведущей шоу на ТНТ

04.09 / Мнение: Дожили!

29.06 / Мнение: Презрение к черни по обе стороны океана

17.09 / Мнение: Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию?

05.10 / Отец Серафим проведет на Камчатке экологический молебен

04.11 / Мнение: О днище путинской медицины: как нажиться на ковиде

09.08 / Более 80 процентов россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России

02.10 / Ники Минаж впервые стала мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска