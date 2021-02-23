Дискообразный НЛО демонстративно пролетел во время выпуска новостей

23.02.2021, 8:03, Разное

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Над Сан-Паулу (Бразилия) был запечатлен таинственный объект, промчавшийся во время шторма. Большинство телезрителей новостного агентства «Brazil Urgente» наблюдали полет дискообразного объекта.

На удивительных кадрах неопознанный летающий объект появляется над Сан-Пауло и пролетает над городом. Все это действо произошло в прямом эфире на глазах телезрителей.

Сначала телеведущий сообщает о надвигающемся шторме, а спустя несколько секунд справа от экрана возникает НЛО, который будто демонстративно проносится перед глазами очевидцев и спустя 10 секунд скрывается.

Несколько YouTube-каналов, освещающих вопросы наблюдений НЛО, опубликовали данное видео. По мнению комментаторов, неопознанный летающий объект не имеет крыльев и похож на камень. Дирижабль не может двигаться так быстро, а судя по зданиям снизу этот объект имеет просто гигантские формы. Дрон не может иметь такие размеры, считают очевидцы.

По мнению других пользователей, объект перемещался в небе в два раза быстрее скорости звука. Некоторые комментаторы заявили, что это одно из самых реальных видео за последнее время.