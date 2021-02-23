Как в сети предлагают продать душу дьяволу

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23.02.2021, 8:00, Разное
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Оказывается, в сети можно найти сайты с предложениями о продаже души дьяволу. Зачем?

Пишут, что эта сомнительная манипуляция поможет продавцу стать успешнее и богаче. Кстати, существуют и посредники, которые за отдельную плату помогают якобы заключить договор по отчуждению души.

Иоганн Вольфганг фон Гете и его Доктор Фауст. Это про ученого, который заключил сделку с дьяволом и обменял свою душу на безграничные знания и всяческие удовольствия. Думаете, это просто художественный вымысел, отнюдь.

Самопровозглашенные в интернете ордена на полном серьезе предлагают помочь в продаже души. Услуга бесплатная. Нужно лишь подписать договор кровью. Юристы говорят, продажа вполне законная. Но договор, скорее, защищает интересы того, кто эту услугу предоставляет.

Обычно текст проще: «Я, такой такой-то, передаю в безвозмездное пользование свою бессмертную душу гражданину дьяволу». Такой текст написала, как и полагается кровью, жительница Смоленска. В ответ пришло свидетельство, что душа ее признана неликвидом и сделка аннулируется. Однако надежда на чудо есть. Женщине необходимо посетить магические сеансы по очищению души.

Платить приходится ни раз и ни два. Один из посредников под разными предлогами выманил у одного из продавцов технику и золотые украшения почти на 100 тысяч рублей. Правда потом его посадили за мошенничество.



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