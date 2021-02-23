«Мама, забери меня отсюда»

23.02.2021, 3:00, Разное

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Почему топ-менеджеры предпочитают пиццу и путешествия карьере в «Газпроме» и даже Google

12 ФЕВРАЛЯ 2021 Алена Владимирская

У рекрутеров есть шутка: через два часа после выхода на новую работу топ-менеджеры уже изучают вакансии. Для них это как чтение деловых изданий. Они смотрят основные новости, курсы доллара и евро, котировки, даже если не собираются ни во что инвестировать, — просто чтобы понимать, не пропускают ли что-то интересное в этом мире. О том, какие вакансии привлекают внимание лучших управленцев в 2021 году, The Bell рассказала хедхантер Алена Владимирская.

Наверное, вы думаете, что больше всего просмотров и откликов собирают топовые позиции в крупнейших банках, госкорпорациях и технологических компаниях. Логичное предположение, но по своему собственному Telegram-каналу «Вакансии от Алены Владимирской» я вижу, что прямо сейчас люди мечтают о другом.

Лидирующий запрос за последние полгода: «путешествующий директор» американской пивоваренной компании. 7530 откликов! Что делает путешествующий директор? Ему выдают фургончик — и он колесит по стране, пробуя пиво своей компании в разных городах. Нужно описывать, легко ли было купить напиток, не изменился ли его вкус, как пиво воспринимают жители Аляски или Гавайев, пользуется ли оно спросом и так далее. Пока еще никого не наняли — отбор резюме идет до середины февраля.

На втором месте (7408 поданных заявок) еще более необычная история: управляющий дворцом королевской семьи в ОАЭ. На эту позицию мы получили заявки от вице-президентов банков, фаундеров и операционных директоров вполне успешных стартапов, топ-менеджеров в сфере недвижимости. В какой-то момент рекрутинговое агентство даже спрятало вакансию — слишком много было желающих. И даже после этого один топ-менеджер крупного ритейлера разыскал агентство, списался с ним напрямую и долго уговаривал его взять.

На третьем месте оказалась вакансия «поедателя пиццы, смотрящего Netflix». За два дня — 4213 откликов.

В десятке самых популярных вакансий именно у руководителей высшего и среднего звена за последние месяцы не было ни одной «обычной». Для понимания: на «нормальную» вакансию в хорошей компании с высокой зарплатой приходит всего от 200 до 600 откликов. И эти цифры не меняются, а вот спрос на странную работу за последние месяцы вырос более чем втрое.

Насколько мне известно, в конце концов радикально свою жизнь почти никто не меняет. Но что-то все же с нашими управленцами происходит: ищут не работу, а мечту. Люди, у которых есть все, хотят обнимать тюленей, дегустировать вина, быть «профессиональными сонями» в исследованиях производителя матрасов. Эти соискатели как будто говорят: «Мама, забери меня отсюда». Уехать из страны — понятное желание. Но то, что я вижу, больше похоже на желание уехать с этой планеты.

Недавно у меня случился такой диалог с клиентом:

— Послушайте, ну вы топ в банке. Вам зачем в космические туристы SpaceX?

— А я уже 10 лет в этом банке. Я всех знаю, меня все знают. Еще три года — и с большой вероятностью буду в борде, все норм. Но мне уже 40 — и я думаю, что буду рассказывать детям. Сделал-то я что? Деньги есть — хочется драйва. Вот и решил рискнуть. Как думаешь, возьмут?

Это бунт против реальности. Я объясняю его так. В условиях пандемии у многих успешных прежде компаний главная цель — удержаться. Диссонанс между тем, что реально хочется делать, и тем, что делать приходится, растет и растет. Неизбежно наступает выгорание.

О более действенных способах борьбы с этим состоянием я расскажу в следующей колонке.