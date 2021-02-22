У первого президента России обнаружен тайный сын

22.02.2021, 20:11, Разное

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Издание «Концепция» опубликовало расследование, в котором сообщается о наличии у первого президента России Бориса Ельцина внебрачного сына.

Ребенок, о котором ранее не было ничего известно, родился в 1976 году. Информация о родственных связях мальчика с первым лицом государства подтверждается многочисленными финансовыми документами, показаниями свидетелей и феноменальным портретным сходством.

«Концепция» утверждает, что Борис Ельцин в бытность партийным работником Свердловского обкома посетил 24-й Всесоюзный съезд секретарей обмкомов в Москве в сентябре 1975 года. Во время поездки он познакомился с Ириной Долгоруковой, с которой у него завязался непродолжительный роман. Девушка впоследствии забеременела, но будущий президент России отказался от отцовства и уехал обратно в Свердловск.

Внебрачный сын Ельцина вскоре после рождения оказался в детском доме. Через какое-то время мальчика усыновила приемная семья из подмосковной Бутыни и он рос обычной жизнью. Когда Ельцин стал президентом России, то решил наладить контакт со своим сыном и стал помогать ему финансово. Он делал крупные денежные переводы и устанавливал персональные пособия для своего ребенка. Документально подтверждено, что первый президент России тайно предупредил своего сына о дефолте 1998 года и тот заранее скупил всю валюту в подмосковных обменниках.

После чего у них установились доверительные отношения. Улучшившееся материальное положение позволило сыну Ельцина поступить в Финансовую академию при Правительстве РФ и в будущем пройти стажировку в Йельском университете. Ельцин поддерживал отношения с сыном до тех пор, пока последний не вступил в политическую партию «Яблоко» и не занялся политикой.

После этого их общение резко прервалось и они не встречались до самой смерти президента России. По свидетельствам сторожей Новодевичьего кладбища, внебрачный сын Ельцина неоднократно тайно посещал могилу своего отца. Имя и фамилия сына Ельцина «Концепцией» не раскрываются в рамках соблюдения тайны частной жизни. Но авторы расследования заявляют, что в данный момент сын Ельцина является начинающим немецким политиком и проживает на германском курорте Шварцвальд.

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