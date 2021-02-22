Тракторист-неудачник, холода в Техасе, суд над Навальным и российский язык в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

22.02.2021, 19:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Весна идёт – весне дорогу. В преддверии всенародного праздника – Дня защитника Отечества выпуск нашей традиционной рубрике выходит, не в последний выходной, как это бывает чаще всего, а в первый, что говорит о том, что возможно наши читатели будут читать этот текст в праздничном настроении и, приняв для здоровья, но это нас не смущает.

Кстати, Роскачество определило лучшую «незамерзайку» для празднования 23 февраля.

Навальный

Начнём наш дайджест с нескольких новостей про самого непопулярного политика в России. Хоть скоро Алексей Навальный и отправится в колонию, не всё для него потеряно. Президент США Джо Байден уже разработал силовую спецоперацию по его освобождению. Подобные манёвры неоднократно уже отрабатывались американскими военными в Африке.

Тем временем, количество желающих осудить Навального в российском суде увеличивается в геометрической прогрессии. Люди даже в очереди выстраиваются как при СССР или на маршрутку. Претензии к блогеру есть и у ВГТРК. Журналисты хотели проводить благотворительные эфиры, а пришлось снимать дорогие сюжеты, чтобы изобличать деятельность ФБК.

И вот непосредственно перед вёрсткой к нам пришла срочная новость. Навального отправят на лечение в Германию из-за отравления солёными огурцами.

Владимир Соловьёв

Неудачной выдалась неделя для миллионера Владимира Соловьёва. Немецкая прокуратура возбудила в отношении его уголовное дело за прославление Адольфа Гитлера, а итальянцы конфисковали виллу в пользу Республики Тыва.

А вот поддержали телеведущего политики из немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Холода в США

Никто не ожидал катаклизмов в южном Техасе, а они случились. Ответственность за климатический теракт взяла на себя немного вытесненная из информационной повести коронавирусом шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Президент Байден обратился к «Газпрому» с требованием возобновить подачу электроэнергии в Техас и к торговой марке «Каждый день» с требованием организовать поставки продуктов.

У нас наоборот снега не боятся, а самовольного расчищавшего дорогу тракториста из Ижевска обвинили в воровстве снега.

Российский язык

Воплощая лучшие пожелания президента, Институт Виноградова рекомендовал переименовать русский язык в российский. Российскими станут и бывшие русские националисты и даже коктейль «Белый русский» превратится в «Светлого россиянина». И именно российским студентам запретят учиться за рубежом.

Борьба с врагами народа

На этой неделе велась активно, как никогда. КПРФ потребовала от депутата Рашкина сменить фамилию. Возможно, сменят фамилии и другие парламентарии, ведь какие-то негодяи, их полные тёзки покупают недвижимость себе и членам семей за границей.

В РПЦ пообещали лишать сана каждого священнослужителя без билета партии «Единая Россия». В Нижневартовске задержали школьников, бросавших мячами в людей в форме ОМОНа.

В Госдуме предложили заставить иноагентов маркировать места своего проживания. Проблема весьма актуальна, ведь одного такого мерзавца обнаружили в Самаре, когда он пытался проехать в общественном транспорте на сидячем месте.

А чтобы никакие иностранные санкции не смущали народных избранников, им первыми выдадут продуктовые карточки.

Патриотическое воспитание

Очень важно хранить историческую память. Одним из лидеров такого хранения является движение Юнармия. Чтобы поощрить вступать в него и подсобить тем, кто уже вступил, государство объявило, что активные юнармейцы получат статус ветеранов Великой Отечественной войны. Это позволит им получить ряд льгот или проходить без очереди в МФЦ или поликлинике. Не менее замечательную инициативу предложил министр обороны Сергей Шойгу. Он считает, что необходимо присваивать игрокам World of Tanks статус ветерана танковых войск.

Исключительно в целях патриотизма на Лубянку не только вернут памятник Феликсу Дзержинскому, но и всем главам органов госбезопасности до 1999 года.

А чтобы хорошо служилось, росгвардейцам пошили новую форму от Hugo Boss.

Законы

И напоследок несколько хороших новостей из парламента. В Госдуме рассмотрят законопроект о праве работодателей увольнять беременных женщин. Минпросвещения предложило оплачивать аборты несовершеннолетним ученицам из бюджетов школ, а Пенсионный фонд перейдёт из государственной собственности в частные руки.

Вот такой насыщенной вышла неделя. Впереди 23 февраля, а значит, грядущие 7 дней подготовят нам немало интересных событий.

—