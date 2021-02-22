В мире: В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

22.02.2021, 18:48, Новости дня

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Весьма амбициозные планы возникли в Эстонии: местная компания Fermi Energia объявила о готовности подать официальную заявку на строительство атомной электростанции. Почему стране требуется именно атомная энергетика, удастся ли реализовать столь дорогой, дерзкий и опасный проект – и как со всем этим связаны политические трения между Эстонией и Россией?

За неполных три года своего существования эстонская компания Fermi Energia OÜ добилась немалых результатов.

В октябре 2019 года она подписала соглашение с американской GE Hitachi Nuclear Energy о возможности развертывания в Эстонии малого модульного реактора BWRX-300 производства этой компании. К своей инициативе она привлекла финские энергетические компании Vattenfall и Fortum и бельгийскую инженерную компанию Tractebel. За средства эстонских частных инвесторов и американского венчурного фонда Last Energy VC были профинансированы подготовительные мероприятия проекта стоимостью 560 тысяч евро. Это позволило инициаторам выйти на этап подачи в правительство страны так называемого ходатайства о специальной планировке, необходимого для энергообъектов мощностью более 150 мегаватт (МВт). Представить эту заявку Fermi Energia планирует в течение текущего года.

На официальном портале Fermi Energia говорится, что возможность использования ядерной энергии стала всерьез рассматриваться в Эстонии в 2006 году, когда премьер-министры трех прибалтийских государств подписали совместное заявление в поддержку строительства новой АЭС в Литве. Речь идет о проекте Висагинской АЭС рядом с границей Литвы с Латвией и Белоруссией, которая должна была прийти на смену построенной еще в советские годы Игналинской АЭС.

Последняя была остановлена в 2009 году – главным образом по политическим причинам, поскольку закрытие Игналинской АЭС было одним из условий вступления Литвы в Евросоюз. Одновременно был объявлен конкурс на строительство Висагинской АЭС. Но после того, как в 2012 году жители Литвы большинством голосов проголосовали на референдуме против АЭС, замысел приказал долго жить.

Сланцевый тупик

Тем временем в эстонской энергетике нарастали собственные проблемы. Принятая в 2010 году Директива Евросоюза по промышленным выбросам фактически запустила обратный отсчет для комплекса работающих на горючих сланцах Нарвских электростанций (НЭС), построенных в Эстонской ССР в 1960-70-х годах и обеспечивавших почти весь объем энергогенерации в стране. В рамках европейской политики по декарбонизации экономики этот вид топлива фактически оказался под абсолютным подозрением, и способом его вытеснения стали постоянно растущие тарифы на выбросы углерода.

Собственно, на это и упирают инициаторы строительства АЭС в Эстонии: год назад в интервью изданию Postimees председатель совета Fermi Energia Сандор Лийве говорил, что выработка электроэнергии из сланца в Эстонии практически обречена, поскольку компенсации за выброс углекислого газа уже достигли запретительных величин (25 евро за тонну).

По данным эстонской статистики, производство электроэнергии из сланца стремительно сокращается – только за 2019 год ее доля в общем объеме энергогенерации в стране упала с 76% до 57%.

Но компенсировать выпадающие объемы за счет возобновляемых источников Эстония не в состоянии, поэтому ей приходится наращивать импорт электроэнергии. В том же 2019 году поставки электроэнергию из скандинавских стран увеличились на 40%, а эстонский экспорт электроэнергии упал в два раза. Сторонники атомной энергетики утверждают, что появление АЭС позволит решить эту проблему, поскольку она сможет обеспечивать 20-25% потребности страны в электроэнергии в зависимости от времени суток.

Кроме того, АЭС сможет обеспечить бесперебойное энергоснабжение – в отличие от возобновляемых источников энергии, которые периодически становятся для Эстонии источником серьезных проблем. Например, в прошлом ноябре из-за низкой выработки ветрогенераторов и проблем с импортом из Скандинавии стоимость электричества в Эстонии в моменте подскакивала более чем в сто раз – с 1,5 до 150-200 евро за мегаватт-час.

Но Эстония принципиально отказывается от покупки дешевой электроэнергии в России, несмотря на девять сетевых перемычек на границе. В прошлом году президент страны Керсти Кальюлайд в связи с синхронизацией электросетей прибалтийских стран с Евросоюзом заявила, что это автоматически подразумевает долгосрочное решение не закупать электроэнергию напрямую с российского рынка.

Со своей стороны, Евросоюз уже предлагал Эстонии «отступные» за полный отказ от сланцевой промышленности в размере 125 млн евро – примерно столько прямых и косвенных налогов этот сектор приносит стране в год. Но этих денег будет явно недостаточно для того, чтобы создать альтернативную сланцам генерацию. Проект строительства АЭС оценивается почти на порядок дороже, примерно в миллиард евро.

Мирный атом послезавтрашнего дня

Один из ключевых аргументов сторонников атомной энергетики в Эстонии состоит в том, что за последние годы технологии строительства АЭС сильно изменились и не обязательно предполагают традиционные крупные проекты мощностью как минимум 1000 МВт. Предложение Fermi Energia заключается в том, чтобы реализовать в Эстонии проект нового поколения АЭС на базе небольших модульных реакторов, лицензированных в Канаде и США, мощностью до 300 МВт.

Эстонская компания ссылается на опыт соседней Финляндии, где разработки в области мини-АЭС идут полным ходом. В прошлом году, например, финский центр технических исследований VTT в Финляндии начал проект по разработке небольшого модульного реактора для централизованного теплоснабжения, исходя из тех же задач, что стоят перед Эстонией. К 2029 году Финляндия намерена полностью отказаться от использования угля в производстве энергии, и на смену ему может прийти «мирный атом». Финские начинания уже получили поддержку Евросоюза, где в 2019 году стартовал Европейского лицензирования малых модульных реакторов (ELSMOR).

Очевидно, помня о фиаско атомного проекта в Литве, сейчас Fermi Energia также стремится максимально заручиться поддержкой эстонского общества. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного по заказу компании, 54% респондентов «поддерживают или скорее поддерживают» идею строительства небольшого модульного ядерного реактора. Однако опрос также показал, что пока эстонцы считают наиболее оптимальным способом производства электроэнергии после отказа от горючих сланцев использование солнечных и ветряных источников. Такой точки зрения придерживаются, соответственно, 60% и 57% респондентов, а ядерная энергетика является приоритетом номер один только для 38% опрошенных. В качестве основных негативных моментов, связанных с АЭС, эстонцы назвали проблемы, связанные с хранением ядерных отходов (65%), риск аварии (52%) и отсутствие в стране соответствующего опыта (40%).

«Мы должны еще активнее объяснять, что такое мини-реактор, какие из них и почему мы считаем подходящими для Эстонии. Существует множество мифов, связанных с ядерной энергетикой, которые требуют разъяснения экспертами. Самым болезненным для людей является вопрос хранения отработанного топлива, над которым мы много работали в 2020 году – результаты этой работы мы представим в ближайшие недели», – прокомментировал Калев Каллеметс результаты исследования.

Параллельно Fermi Energia ведет работу по выбору места расположения будущей АЭС. В качестве наиболее подходящей локации уже не раз назывались окрестности города Кунда на севере Эстонии, где есть почвы с подходящей устойчивостью. Но даже если местные власти и жители согласятся на соседство с АЭС, а деньги будут собраны, это вовсе не означает, что построить станцию удастся быстро.

Если Fermi Energia действительно подаст заявку на проект в эстонское правительство в этом году, то лишь процесс специального проектирования займет четыре-пять лет. Ожидается, что за этот период «созреют» и технологии строительства атомных станций малой мощности (АСММ), которые сейчас делают только первые шаги. Кстати, одним из первопроходцев в этом сегменте является РФ – в мае прошлого года была сдана в промышленную эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», а с 2019 года «Росатом» реализует проект первой наземной АСММ.

Но поскольку к российским разработкам Эстония обращаться не намерена, возникает вопрос, насколько надежные и эффективные решения будут предложены альтернативными (например, американскими) поставщиками технологий и как скоро это произойдет. Словом, проект эстонской мини-АЭС пока можно назвать лишь потенциальным, да и сами его инициаторы не скрывают, что реализован он будет в лучшем случае в начале 2030-х годов.

Исходя из текущих реалий, строительство АЭС в Эстонии вряд ли претворится в жизнь, считает независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Главным фактором, играющим против этого проекта, по его мнению, является слабость экономики страны:

«Эстония не сможет профинансировать столь дорогое удовольствие из собственных средств, а финансирование Евросоюза не гарантировано. И даже если власти Эстонии найдут средства, окупятся они не скоро и возмещаться будут за счет простых граждан, которым вряд ли это понравится. Далее возникает опасность экологической катастрофы во время эксплуатации АЭС и хранения ее радиоактивных отходов. Эстония – маленькая страна, подходящего места для этого может попросту не найтись, да и сама по себе задача опустить отходы глубоко в недра технически очень сложна».

По большому счету, альтернативы горючим сланцам у Эстонии нет, уверен Леонид Хазанов. Все потенциальные варианты замены сланцев, указывает эксперт, содержат слишком много «но». Например, если Эстония захочет развивать энергетику на газе, ей предстоят серьезные расходы, к тому же ближайший источник газа – неприемлемая по политическим причинам Россия. Аналогичная ситуация возникнет и в случае с АЭС: Эстонии придется закупать ядерное топливо – тем самым она рискует попасть в зависимость от небольшого круга поставщиков, среди которых РФ также оказывается ближайшим. Не приходится рассчитывать и на возобновляемую энергетику: мест с постоянными ветрами нужной силы в стране не так много, а солнце не светит постоянно.

Так что пока единственным экономически состоятельным вариантом для Эстонии после отказа от генерации на основе горючих сланцев, резюмирует Хазанов, выглядит закупка электроэнергии в Белоруссии или в России.

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