 

Статистика – это расизм, особенно – криминальная

22.02.2021, 18:02, Разное
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Отчет Департамента полиции города Нью-Йорка о преступности и правоприменительной деятельности за 2020 год показывает: 96,4% убийств и 98,3% применений оружия без смертельного исхода совершают небелые … В городе 33% белых

PAUL KERSEY • FEBRUARY 21, 2021

 

Вы не увидите этой разбивки данных в New York Times или New York Post .

Следует отметить, что в Нью-Йорке 2020 года черные составляют 22,8 процента населения, выходцы из Латинской Америки – 28,6 процента, а азиаты – 12,6 процента.

В Нью-Йорке за 2020 год, среди арестованных  подозреваемых в убийстве 96,4% были чернокожими, латиноамериканцами или азиатами. Эти статистические данные получены из 2020 Crime and Enforcement Activity in New York City (Отчета  Департамента полиции города Нью-Йорка о преступности и правоприменительной деятельности за 2020 год)

Жертвами убийства и непредумышленного убийства по неосторожности чаще всего являются чернокожие (65,0%) или латиноамериканцы (26,4%). Белые жертвы составляют (6,1%) всех жертв убийств и непредумышленных убийств по неосторожности, в то время как среди  выходцев из  Азии / Тихоокеанского региона  жертв убийств и непреднамеренных убийств не было  совсем (0,0%). Расовая / этническая принадлежность известных подозреваемых в убийстве и непредумышленном убийстве по неосторожности отражает расовую принадлежность потерпевших, причем большинство подозреваемых составляют черные (63,4%) и латиноамериканцы (26,8%). Белые подозреваемые составляют (6,3%) всех подозреваемых в убийстве и непредумышленном убийстве по неосторожности, в то время как среди  выходцев из  Азии / Тихоокеанского региона  подозреваемых в убийстве и непредумышленном убийстве по неосторожности   не  было  совсем  (0,0%). Аналогично  распределение  расовой принадлежности  арестованных  в связи с убийствами и непредумышленными убийствами. Большинство арестованных за убийство и непреднамеренное убийство  приходится  на долю чернокожих (60,2%) и испаноязычных арестованных (32,1%), а на  выходцев из  Азии / Тихоокеанского региона, (4,1%), и белых (3,6%) приходится остальная часть арестованных за убийство и непреднамеренное убийство.

Обратите внимание, что белых  среди  жертв убийств было больше, чем   среди  подозреваемых, а это значит, что межрасовые убийства совершались  в основном небелыми  против  белых.

Кроме того

  • 94,7 процента подозреваемых в ограблении, арестованных в Нью-Йорке 2020 года, не были белыми.

  • 93,3 процента подозреваемых в изнасиловании, арестованных в Нью-Йорке 2020 года, не были белыми.

  • 98,3 процента подозреваемых в применении оружия, арестованных в Нью-Йорке 2020 года, не были белыми.

Насильственные преступления имеют цвет / расу в Нью-Йорке, но эти данные не  могут  быть допущены на  суд  общественного мнения, потому что они полностью уничтожают все мыслимые эгалитарные представления, навязанные нам нашей враждебной правящей элитой.



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