СК начал проверку в отношении рабочих, потушивших для профилактики Вечный огонь

22.02.2021, 17:11, Разное

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Следователи заинтересовались специалистами, которые проверяли состояние потушенного Вечного огня у Кремля. Теперь им грозит уголовная статья.

Сотрудники газовой службы прочистили запальники и отрегулировали горелку накануне Дня Защитника Отечества. Однако для технического обслуживания им пришлось потушить огонь.

СК вызвал на беседу двух работников по факту произошедшего. Против них могут возбудить дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Газовики перед осмотром перенесли огонь из звезды на горелку с помощью факела, поэтому на суде им могут учесть этот факт как смягчающее обстоятельство. Также в ведомстве отметили, что тушение произошло в профилактических целях.

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