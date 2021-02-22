Медведев призвал ввести ограничения по росту для чиновников и простых россиян

22.02.2021, 9:51, Разное

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Бывший президент России, а ныне заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести ограничение по росту для граждан Российской Федерации.

По его словам, норматив по росту для государственных служащих должен быть установлен для мужчин в диапазоне 145-170 см, а для женщин 150-180 см, при этом для россиян, не являющихся госслужащими допускается рост 150-190 см для мужчин и 140-180 см для женщин.

«Недавно Владимир Жириновский выступил с замечательной инициативой по поводу введения ограничений по весу для граждан нашей. Я считаю, что закон об этом необходимо принять как можно скорее, да и в целом необходимо углубить борьбу за антропометрические стандарты» — заявил политик.

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