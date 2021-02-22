В московском метро найден бесхозный контрольный пакет акций «Норникеля»

22.02.2021, 9:11, Разное

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Полиция Москвы провела проверку по факту обнаружения на станции «Краснопресненская» бесхозного пакета, сообщает пресс-служба ведомства. В нём было обнаружено 80 млн. акций компании «Норильский никель», что составляет 52% от общего их количества.

Личность владельца пакета в настоящее время устанавливается. По словам начальника ГУ МВД Москвы, полковника Скоробогатова, обычно в забытых пакетах оказываются личные вещи и документы. Впервые кто-то забыл в метро контрольный пакет акций крупной металлургической компании. Правоохранители предполагают, что бенефициар редко пользуется метро и от волнения забыл проконтролировать сохранность своих личных вещей. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать обо всех бесхозных находках правоохранителям.

«Мы не знаем, кому принадлежит этот пакет, но хотим сказать ему большое человеческое спасибо. Мы позвонили в компанию и выяснили, что сегодня состоялась выплата дивидендов, по итогам которой наше отделение полиции получит свыше 300 млрд. рублей. Это самая большая удача со времён полковника Захарченко. Мы просим владельца акций не спешить с возвращением своего имущества по крайней мере до следующей выплаты», – сказал полковник Скоробогатов.

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