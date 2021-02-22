Израилю сказали, что в обмен на пленных он должен купить Сирии российскую вакцину против COVID на 1 миллион долларов

22.02.2021, 7:16, Разное

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В статье, опубликованной газетой Asharq Al-Awsat, говорится, что, в соответствии с «секретной оговоркой» к сделке по возвращению женщины, пересекшей границу, Израиль финансирует покупку партии вакцины Спутник V для режима Асада

By TOI STAFF 20 February 2021

Иллюстрация: рабочие разгружают партию российской вакцины против COVID-19 Sputnik V в международном аэропорту Симона Боливара в Майкетии, Венесуэла, в субботу, 13 февраля 2021 г. (AP Photo / Matias Delacroix)

Сообщается, что Израиль согласился закупить неизвестное количество доз российской вакцины Sputnik V для использования в Сирии в рамках сделки по возвращению израильской женщины, удерживаемой сирийским режимом после пересечения ею границы две недели назад. Женщина прибыла в Израиль в пятницу через Москву, и в эти выходные ее допрашивала служба безопасности «Шин Бет».

Согласно сообщению (на арабском языке) в лондонской Asharq Al-Awsat в субботу, Израиль финансирует закупку партии вакцины Sputnik V для Дамаска в рамках сделки по обмену пленными с режимом Асада. В субботу новостной сайт Ynet сообщил, что Израиль закупил партию вакцины на сумму более миллиона долларов.

Сообщения о существовании неопубликованной части соглашения широко распространились в израильских СМИ, но военная цензура запретила публиковать детали. Член Кнессета Ахмад Тиби намекнул, что эта часть соглашения относится к вакцине; Депутаты не связаны цензурой.

В субботу «Asharq Al-Awsat» сообщила, что «информированные источники» в Израиле подтвердили существование «секретной статьи».

Режим Асада, со своей стороны, опроверг это сообщение, указав в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством SANA в субботу, что публикация этих деталей была частью «попытки изобразить Израиль как гуманную страну».

Освобождение молодой женщины было обеспечено в последние дни после более чем недели дипломатических препирательств, и она приземлилась в международном аэропорту Бен-Гурион рейсом из РФ рано утром в пятницу.

В сообщении Channel 13 News говорится, что с женщиной, жительницей Модиин-Илит, страдающей «личными проблемами», обращались мягко и не допрашивали агрессивно во время перехода границы с Сирией в начале этого месяца. В сообщении 13-го канала говорится, что допрос женщины, имя которой не разглашается, продлится все выходные.

Медицинский работник держит флакон с российской вакциной Sputnik V (Gam-COVID-Vac) против коронавирусной инфекции в пункте вакцинации в ГУМе в Москве, Россия, 18 января 2021 г. (Александр НЕМЕНОВ / AFP)

2 февраля израильская женщина пересекла границу с Сирией в предгорьях горы Хермон, в районе с минимальным ограждение и редкими камерами наблюдения. Неясно, откуда 25-летняя женщина, которая, как сообщается, свободно говорит по-арабски, знала, что эта местность является хорошим местом для перехода. Военные заявили, что расследуют инцидент.

Перейдя в Сирию в ночь на 2–3 февраля, она вошла в друзовскую деревню Кадер, где была схвачена по подозрению в шпионаже и передана сирийской разведке. Однако, согласно 13-му каналу, власти быстро поняли, что она не шпионка, а просто гражданское лицо с личными проблемами.

Дамаск сообщил об этом России, и Москва передала информацию Израилю, что побудило его начать переговоры о ее возвращении.

В конечном итоге, чтобы вызволить женщину, Израиль освободил заключенного гражданина Сирии и двух пастухов,.

Заснеженная заблокированная дорога возле пограничного перехода Кунейтра между Сирией и Израилем на Голанских высотах в среду, 17 февраля 2021 г. (AP Photo / Ariel Schalit)

На этой неделе 12-й канал сообщил, что цензура секретной статьи была прямым результатом требования РФ в рамках сделки, в которой она посредничала. В Сети сообщили, что Израиль попытался в пятницу убедить Москву снять покров секретности с договоренности, но получил отказ.

Репортеры 12 и 13 каналов заявили в пятницу, что, по их мнению, секретность, окружающая этот шаг, привела к тому, что он приобрел гораздо большее общественное звучание, чем это было действительно оправдано.

Член Кнессета Тиби ответил на эту неоднозначную реакцию в обществе в своем аккаунте в Твиттере: «На прошлой неделе я огласил в Кнессете требование разрешить ввоз тысяч вакцин в Газу и предоставить вакцины палестинцам на Западном берегу из огромного количества имеющихся у Израиля запасов. (что является обязанностью оккупационных сил). Мне нужно было ждать, пока еврейская женщина перейдет в Газу, чтобы [палестинцы] могли получить вакцину?» – написал Тиби.

Переход женщины – не первая ее попытка пересечь границу Израиля. По данным израильских властей, она дважды пыталась проникнуть в контролируемый Хамасом сектор Газа – один раз по суше, а второй – на импровизированном плоту, а один раз пыталась перейти в Иорданию. Все три раза ее задерживали либо военные, либо полиция.

В пятницу днем ​​премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с матерью молодой женщины, которая поблагодарила его за усилия по освобождению ее из плена, говорится в заявлении премьер-министра.

Нетаньяху пожелал ей всего наилучшего и сказал, что Израиль всегда будет действовать, чтобы вернуть пленных граждан.

Министр обороны Бенни Ганц сказал в видеообращении в пятницу после возвращения женщины: «Примерно две недели назад мы получили информацию об израильской гражданской женщине, удерживаемой сирийскими силами безопасности. Она сама перешла на сирийскую сторону по собственному желанию – инцидент, который мы будем расследовать.

«Мы немедленно начали работать над ее возвращением. Мы разъяснили другой стороне, что она была гражданским лицом и что это был гуманитарный вопрос, а не вопрос безопасности. Мы разговаривали с высшими российскими чиновниками, нашими коллегами. Я лично разговаривал с министром обороны России, которого я хотел бы поблагодарить за его участие и за помощь российского правительства в возвращении ее домой», – сказал Ганц.

В дополнение к засекреченному аспекту соглашения, Израиль согласился на уступки в отношении двух заключенных – Нихалы аль-Макт и Дияба Кахмуза – обои из друзовской общины Голанских высот, которые в значительной степени остались лояльны Дамаску после того, как этот район был захвачен Израилем. в 1967 г. и фактически аннексирован в 1981 г.

По мере развития инцидента РФ настаивала на том, чтобы Израиль сократил свои авиаудары по связанным с Ираном объектам в Сирии – продолжающимся атакам, против которых выступают как Дамаск, так и Москва, первый – потому что во время этих операций его средства ПВО регулярно становятся мишенями, поскольку они обстреливают израильские самолеты, а вторая – потому что это мешает российским усилиям по стабилизации и восстановлению разрушенной войной страны. Но эта просьба, похоже, была отклонена, о чем свидетельствуют сирийские сообщения об израильских ударах по стране за последние две недели.

Нихал Аль-Макт, сирийская женщина, удерживаемая Израилем, как показано в сирийских СМИ 17 февраля 2021 года (Channel 12 screenshot)

Аль-Макт находилась в заключении за подстрекательство с 2017 года, а Кахмуз в 2018 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения за организацию террористического акта в сотрудничестве с ливанской террористической группировкой Хезболла.

Аль-Макт сообщила сирийскому телеканалу Al-Ikhbariya TV в среду днем, что её освободили из-под домашнего ареста.

Дхиаб Кахмуз, первый заключенный справа, во время судебного процесса в Израиле по обвинению в связях с Хезболлой (скриншот: Ynet)

Кахмуз, срок заключения которого должен был быть сокращен, а затем он должен был быть отправлен в Сирию в рамках обмена, отказался от депортации.

В результате его дело было исключено из соглашения, и вместо этого Израиль согласился освободить двух сирийцев, которые пересекли границу с Израилем в этом месяце, якобы когда они пасли свои стада. Армия обороны Израиля считает, что «Хезболла» и другие поддерживаемые Ираном группы используют местных пастухов в качестве разведчиков для проведения разведывательных миссий вдоль границы, что вполне оправданно.

Сирийские пастухи, по распоряжению правительства, были переданы Красному Кресту на контрольно-пропускном пункте Кунейтра в Сирию в четверг, заявили в ИДФ,. Сирийское информационное агентство SANA подтвердило обмен, назвав «сирийских заключенных» Мохаммедом Хусейном и Тареком аль-Обейданом.

Женщину сопровождали в полете Ашер Хаюн, сотрудник Нетаньяху, Ярон Блюм, правительственный координатор по переговорам о возвращении военнопленных и МВД, представители Совета национальной безопасности и врач, проверявший состояние здоровья женщины.

Иуда Ари Гросс способствовал написанию этой статьи.