Прозрение “беззападности”

21.02.2021, 21:24, Разное

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В Мюнхене прозвучали трезвые слова о России

20 февраля 2021

© Sputnik / Алексей Витвицкий

Мюнхенская конференция по безопасности впервые проходила в онлайн-формате, без российского и китайского лидеров. Основными темами обсуждений стали пандемия COVID-19, восстановление евроатлантического единства, а также противостояние “авторитарным” РФ и Китаю.

В пятницу, 19 февраля, в баварском Мюнхене состоялась 57-я конференция по безопасности. В этом году она прошла в цифровом формате: вместо традиционных трех дней – три часа. Мировые лидеры были ограничены 15-минутными выступлениями. Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не приняли в этом году участие в конференции.

Проблема распространения коронавирусной инфекции, меры борьбы с COVID-19, вакцинация красной нитью прошли сквозь все эфирное время Конференции. Главной темой, однако, стало восстановление евроатлантического единства. Практически каждый выступающий на виртуальной встрече счел своим долгом упомянуть Россию.

“Путин стремится ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку Кремлю гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно сплоченным трансатлантическим сообществом”, – заявил Байден.

“Мы не можем и не должны возвращаться к рефлексивному противодействию и жестким блокам времен холодной войны. Конкурентная борьба не должна препятствовать сотрудничеству по вопросам, затрагивающим всех нас. Мы должны сотрудничать, если, например, хотим победить пандемию коронавируса COVID-19 во всем мире”, – добавил американский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей мюнхенской речи подчеркнул, что “нужно заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать в том числе диалог с Россией”.

Глава германо-российского форума, экс-премьер федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, РФ устала от неконструктивной политики Запада.

“В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным”, – отметил Платцек в интервью Berliner Zeitung, подчеркнув, что необходимо искать точки соприкосновения между Москвой и Западом.

“В течение последних лет почему-то остается за скобками, что РФ является самой большой страной в мире и второй по величине ядерной державой. Поэтому я выступаю за то, чтобы мы искали пути, средства и возможности для мирного сосуществования, которое в перспективе имело бы аспекты партнерства”, – заключил Платцек.

Для нынешней Мюнхенской конференции было выбрано название Westlessness, что можно перевести на русский как “беззападность”. Это слово должно отразить разлад Старого и Нового Света.

Первая Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) состоялась в 1963 году. Целью данного форума является открытое обсуждение баланса сил в международных отношениях. РФ присоединилась к Конференции в 1995 году.