 

Госслужащим с лишним весом выдадут денежные пособия на поддержание здоровья

21.02.2021, 20:31, Разное
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Депутаты Государственной Думы одобрили законопроект правительства о назначении дополнительных выплат для чиновников с лишним весом.

Выплату для компенсации расходов на занятия спортом и поддержание здоровья получат государственные служащие с индексом массы тела больше 25. Такая мера поддержки обоснована тем, что полные люди чаще страдают от болезней суставов, сахарного диабета, гипертонии, рака и множества других заболеваний, а значит несут дополнительные расходы на поддержание своего здоровья.

«Безусловно, такая мера необходима. Посмотрите, сколько стоит нанять личного диетолога, арендовать бассейн или лыжную базу для комфортной и безопасной тренировки. Продукты для здорового питания тоже гораздо дороже обычных. И это траты не на себя – ведь каждый чиновник должен быть примером для граждан, и в бюджете должны найтись средства, чтобы этот пример был достойным!» – прокомментировал инициативу депутат Федор Тумусов.

Выплата будет осуществляться ежеквартально, нуждающиеся в поддержке будут определены по результатам ежегодного медицинского осмотра

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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