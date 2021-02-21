Дела наши скорбные……

21.02.2021, 20:30, Разное

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Нежелательность вступила в силу

Вынесен приговор по первому уголовному делу о «нежелательной организации»

Газета “Коммерсантъ” №30 от 19.02.2021,

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко получила четыре года условно по статье об «осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации». Следствие считает, что госпожа Шевченко сотрудничала с Open Russia Civic Movement, которую власти РФ признали «нежелательной». Защита настаивала, что движение «Открытая Россия» является чисто российским. Анастасия Шевченко в последнем слове заявила, что «объединение российских граждан не может быть нежелательным». В свою очередь, сенатор Андрей Климов посоветовал россиянам, недовольным законом о «нежелательных» организациях, «не чудить и мудрить», а помнить о возможности «какой-нибудь беды» при сотрудничестве с ними. Отметим, что госпожа Шевченко была первой в РФ обвиняемой по такому составу, но за время следствия еще шестеро граждан были обвинены в помощи «нежелательным».

Еще в 2015 году Владимир Путин подписал закон о «нежелательных организациях» — такими считаются неправительственные организации, «деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства». Признать «нежелательной» должна Генпрокуратура. Тогда же в КоАП появилась ст. 20.33 (осуществление деятельности нежелательной организации) с наказанием в виде штрафа до 15 тысяч руб. для физических лиц. Если человека дважды за год признают виновным, то в отношении него могут возбудить уголовное дело по аналогичной ст. 284.1 УК РФ. Здесь максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

В 2017 году Генпрокуратура признала «нежелательными» три иностранные организации, связанные с оппозиционером Михаилом Ходорковским, в их числе были Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement. Тогда Генпрокуратура заявила РБК, что «нежелательность» иностранных организаций не касается российского оппозиционного движения «Открытая Россия». Тем не менее только за 2017 года в отношении 25 российских сторонников «Открытой России» были составлены административные протоколы за осуществление деятельности «нежелательной» иностранной организации.

А «спавшую» уголовную статью впервые «разбудили» в 2019 году именно для члена федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко.

Первый протокол по ст. 20.33 КоАП на нее составили еще в 2018 году, когда она участвовала в дебатах с представителем «Единой России». Второй штраф по той же статье она получила в июле за публикацию поста о семинаре «Открытые выборы». По мнению следствия, женщина сохранила «преступный умысел» и осенью посетила согласованный протестный митинг, на котором некоторое время держала флаг с надписью «Надоел». В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ. 21 января 2019 года у нее прошел обыск; женщина провела две ночи в ИВС, а потом ее отправили под домашний арест. Госпожа Шевченко указывала суду, что ее 17-летняя дочь Алина по настоянию опеки находится в интернате для детей с врожденными заболеваниями и нуждается в постоянном материнском уходе. Однако следователь был против смягчения меры пресечения. 30 января оппозиционерке предъявили обвинение в сотрудничестве с Open Russia Civic Movement; в тот же день Алину в критическом состоянии перевели в реанимацию. Только тогда следователь разрешил женщине навестить дочь. Второе разрешение он выдал уже на посещение похорон ребенка.

Анастасия Шевченко провела под домашним арестом два года.

На суде стало известно, что центр «Э» несколько месяцев снимал спальню оппозиционерки на скрытую камеру.

По версии обвинения, женщина знала, что организация Open Russia Civic Movement признана «нежелательной», но все равно «принимала участие в ее деятельности». В качестве доказательства СК предоставил устав российской «Открытой России», где нашлись слова «Open Russia Civic Movement». Адвокат оппозиционерки Сергей Бадамшин объяснял, что это всего лишь буквальный перевод названия на иностранный язык. Он предъявил суду справки из реестра британских НКО: согласно этим документам, Otkrytaya Rossia давно была ликвидирована, а Open Russia Civic Movement вообще никогда не регистрировалась. По его словам, «Открытая Россия» создана гражданами РФ согласно российскому законодательству, а значит, не может считаться «нежелательной иностранной организацией». Тем не менее прокурор Владимир Пушнов запросил для оппозиционерки пять лет лишения свободы. 8 февраля Анастасия Шевченко выступила с последним словом; она назвала дело политическим и задалась вопросом, в чем ее вина: «Я считала и считаю, что объединение российских граждан не может быть нежелательным».

Оглашение приговора было назначено на 10:30 четверга. У здания Октябрьского районного суда собрались журналисты, представители правозащитных организаций и политические активисты, желавшие поддержать госпожу Шевченко. Жителей Ростова-на-Дону среди них было мало, больший интерес дело вызвало у москвичей — в числе прочих на оглашение приговора прибыла муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Была среди слушателей и телеведущая Ксения Собчак — в 2018 году Анастасия Шевченко возглавила ее предвыборный штаб в Ростове-на-Дону. Около здания суда дежурили полицейские автомобили с включенными мигалками и кинологи с собаками. Уже в ходе заседания к суду зачем-то привезли металлические ограждения, которые полиция обычно использует при разгоне протестных акций. Но расставлять их в итоге не стали.

В суд запустили только журналистов и ближайших родственников Анастасии Шевченко: ее пришли поддержать мама, 16-летняя дочь Влада и 9-летний сын Миша. В основном зале разместились журналисты около десятка СМИ, остальных направили в зал с ВКС. Впрочем, расслышать слова судьи было невозможно в обоих залах.

В итоге суд признал, что деятельность оппозиционерки «несла угрозу конституционному строю России». При этом судья нашла смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетних детей и положительные характеристики. В итоге Анастасии Шевченко назначили четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Выйдя из суда, госпожа Шевченко поблагодарила всех пришедших за поддержку, те в ответ захлопали.

Если честно, я такую большую вашу радость не разделяю. Я все равно остаюсь в заложниках, и это надолго, к сожалению»,— сказала оппозиционерка.

«Я считаю, самое главное — что Настя поедет сегодня домой к детям, а не туда, куда… [просил прокурор]»,— сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Председатель «Открытой России» (в России) Анастасия Буракова возмущена заявлением суда об «угрозе основам конституционного строя». «При этом одна из составных частей этого конституционного строя — свобода ассоциаций и объединений»,— напомнила госпожа Буракова.

Закон о «нежелательных» организациях стал поводом ограничения работы важных ассоциаций и фондов, а также инструментом прямого давления на политических активистов, считает директор центра «Сова» (внесен в список так называемых иноагентов) Александр Верховский. Он указывает, что «при внесении организации в список Генпрокуратура не объясняет, в чем состоит ее угроза». «А потом человека судят, и в его деле “угроза” оказывается как бы опосредованной, никому уже не нужно ее расшифровывать,— поясняет господин Верховский.— В делах об экстремизме хотя бы понятен состав: человек мог призывать к свержению власти и создать угрозу этого. Но в делах о “нежелательных” организациях и состав непонятен».

Председатель комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов утверждает, что никакие дополнительные расшифровки значения «угрозы» не требуются. «Закон — он не про расшифровки говорит. Он говорит очень четко — есть список “нежелательных” организаций, и его может увидеть и прочесть любой гражданин, который в итоге должен понять, что могут последовать определенные действия за сотрудничество с ними,— сказал он “Ъ”.— Не надо чудить и мудрить, живите спокойно. Но если вам представляют сотрудничество люди из таких организаций, посмотрите, не приведут ли они вас к какой-нибудь беде». Приговор Анастасии Шевченко господин Климов назвал «началом работы механизмов, заложенных в законе много лет назад». «Стать новой Анастасией Шевченко совсем несложно»,— соглашается Александр Верховский. Напомним, госпожа Шевченко была первой обвиняемой по ст. 284.1 УК. Однако с тех пор ее применили еще к шести гражданам РФ. Двоих из них уже приговорили к обязательным работам.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Мария Старикова, Александр Черных

В Петербурге задержанные участники китайской Триады дружно уехали в СИЗО

Адвокат Хуэй Ван притворился, что русский не знает

В Петербурге избрали меру пресечения всем участникам китайской Триады, ранее задержанным по обвинению в похищении соотечественников. Последним в СИЗО на два месяца определили адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана, сообщает 27 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Предполагается, что Ван с соучастниками совершили разбойное нападение на своего земляка, похитив у него имущество и 163 280 рублей. Затем они поместили в машины бедолагу и подоспевших на подмогу двух товарищей, после чего требовали от них 100 000 китайских юаней. Пустив в ход кулаки, участники китайской Триады похитили у друзей похищенного вещи почти на 79 тысяч рублей. Всех троих отвезли в неустановленный следствием ресторан, но им удалось оттуда сбежать.

Ван вину не признает. Просил у суда домашний арест. Помощь ему оказывали 5 адвокатов и 1 переводчик. При этом Хуэй Ван – первый и единственный иностранный житель со статусом адвоката на территории России. Из его резюме следует, что русский является его рабочим языком. Адвокат Ван Хуэй является членом ассоциации юристов РФ (АЮР). Он был стажером юриста Юрия Новолодского, президента Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Александровича Собчака, вице-президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга, государственного советника юстиции.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Фонтанка» писала об этих иностранцах. Уголовным розыском Петербурга были задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. По словам собеседников в угрозыске, «фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой».

Задержан житель России, который находился в международном розыске

18.02.21 Автор Алексия Захариу

Разыскиваемый за кражу и убийство двух коров, совершенные 24 года назад в Краснодарском крае (Россия), житель был задержан в греческом городе Катерини, сообщает агентство AПE.

Это 54-летний эмигрант, в отношении которого российские власти подали объявление о международном розыске. Согласно документам прокуратуры, в 1997 году он, вместе со своим подельником, украл у фермера «двух дойных коров», которых затем воришки «разделали» и продали.

После ареста россиянин был доставлен в прокуратуру г. Салоники для возбуждения дела и вынесения решения в отношении запроса россиян об экстрадиции и судебном разбирательстве на территории РФ. В свою очередь мужчина, якобы, заявил, что ничего не знает об инциденте, отрицая все приписываемые ему обвинения в совершении противоправных деяний.

В итоге суд постановил освободить задержанного, обязав его соблюдать запрет на выезд из Греции до тех пор, пока компетентный Судебный совет не решит, экстрадировать его или нет.

Кипр выдал РФ подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

20 февраля 2021 |Источник: РИА Новости

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Верховный суд Кипра в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина РФ в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные преступления, которые он, предположительно, совершил в своей стране, сообщило издание “Филилефтерос”.

Фамилию россиянина издание не сообщает в соответствии с законом о защите персональных данных.

Как указано в решении, 21 декабря 2018 года ответчик приехал в аэропорт Ларнаки, чтобы вылететь в Дубай. В ходе паспортного контроля было установлено, что он разыскивается российскими властями, поскольку в отношении него выдан ордер на арест за преступление, связанное с превышением власти. В тот же день председатель окружного суда Ларнаки выдал ордер на временный арест, который в тот же день был исполнен полицией.

“Запрос об экстрадиции был должным образом подан Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство иностранных дел Республики Кипр. Впоследствии министр юстиции и общественного порядка Республики Кипр 31 января 2019 года выдал, в соответствии с положениями закона, разрешение на начало процесса выдачи ответчика”, – сообщает издание.

В РФ ответчику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления “злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим административные или управленческие обязанности на предприятии или в другой организации, противоречащие законным интересам предприятия или организации и с целью получения личной выгоды или преимущества” в нарушение статьи 201 (2) Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет издание.

Верховный суд на основании представленных ему свидетельских показаний “отверг позицию обвиняемого о том, что он подвергается преследованию за свои политические убеждения или по другим мотивам”, а также отверг позицию, согласно которой в случае его экстрадиции “его физическая неприкосновенность будет поставлена под угрозу или он подвергнется бесчеловечному или унижающему достоинство обращению”.

Верховный суд Кипра не согласился с мнение суда первой инстанции, что судебное разбирательство, прошедшее в РФ в отсутствие ответчика, нарушило его права, и что он не был проинформирован о судебных разбирательствах и запросах следственных органов в российских судах.

“Мы не согласны с изложенным выше подходом”, – отмечают верховные судьи.

“Тот факт, что ответчик не находился по адресу своего проживания, который он сообщил компетентным властям своей страны, тот факт, что после того, как он дал показания в качестве свидетеля по этому делу, он изменил данные своего удостоверения личности, и тот факт, что через несколько месяцев после изменения этих данных он покинул свою страну, не могли не иметь последствий, которые, как установил суд первой инстанции, имели место, и, фактически, на власти Российской Федерации возложена ответственность за поведение, эквивалентное нарушению основных прав ответчика”, – решил суд.

Верховный суд Кипра также заявил, что ответчик не представил доказательств, что он не будет иметь права выбирать адвоката и будет лишен права на справедливое судебное разбирательство в России.

“В свете вышеизложенного апелляция (на отказ в экстрадиции) удовлетворена. Решение первой инстанции отменено”, – заключает Верховный суд Кипра.