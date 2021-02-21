«Нам не нужны эти безумные BLMщики»: Мексика построит стену на границе с США

21.02.2021, 19:11, Разное

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о строительстве стены на границе с Соединёнными Штатами Америки, сообщает El Culo. Причиной такого решения стали участившиеся случаи перехода границы радикализированными сторонниками движения Black Lives Matter.

По данным Мексиканской службы статистики, в 2020 году в стране зафиксировано 63 несанкционированных митинга в поддержку движения BLM. Активисты призывали бороться с белыми привилегиями и предоставить мексиканским латиносам квоты в госорганах и советах директоров компаний. Последней каплей терпения мексиканских властей стал произошедшая в январе попытка захватить президентский дворец в Мехико, чтобы «обеспечить латиносам право ездить в одних автобусах с белыми».

«Раньше это больше походило на смешную шутку, но в последнее время переходит все границы. Они требуют, чтобы 30% мест в нашем правительстве занимали латиносы. Скажите, куда же я должен деть оставшиеся 70% латиносов? Мне их уволить и оставить 30? Раньше мы протестовали против попыток Трампа построить стену. Мы думали, что это против нас, а оказалось, это было против безумных BLMщиков. Сегодня мы готовы поставить ему памятник за столь дальновидное решение. Но стену мы достроим сами, своими силами», – сказал президент Мексики.

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