 

Американский суд запретил называть Байдена бидоном

21.02.2021, 18:11, Разное
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Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск президента США Джозефа Байдена к российской социальной сети «Вконтакте» о недопустимости применения в его отношении слова «бидон», обозначающего металлическую ёмкость для перевозки жидкостей, чаще всего молока.

В заявлении американского лидера отмечается недопустимость оскорбления лидера государства №1 и требуется ввести коллективные санкции против соцсети и персональные против 8 миллионов пользователей, назвавших Байдена бидоном, в общей сложности больше 52 млн раз. 

Суд постановил обязать администрацию «Вконтакте» в течение 10 дней удалить все комментарии и тексты, порочащие честь и достоинство американского президента, а также добавить слово «бидон» в список запрещённых. В перечень запретов вошли и мемы с изображением металлической ёмкости. Помимо этого, соцсеть должна передать личные данные пользователей-нарушителей американского законодательства Госдепу или посольству США в России для ввода дальнейших персональных санкций, среди которых блокировка счетов в банках, запрет на въезд и запрет на регистрацию в популярных соцсетях Facebook и Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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