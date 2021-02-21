Минобороны отправит в отставку всех офицеров с фамилией Власов

21.02.2021, 17:11, Разное

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил о досрочной отправке в отставку 102 офицеров Вооружённых сил, носящих фамилию Власов. Такие меры принимаются, чтобы не допустить возникновения в России второго генерала-предателя.

Всем офицерам с фамилией Власов предложили написать рапорт об уходе в отставку по собственному желанию до 22 февраля. В случае отказа они будут переведены на работу в других силовых структурах, такие как Росгвардия и ФСИН. Отдельно будет рассмотрен вопрос для офицеров с фамилией Власенко: по мнению министра, с учётом актуальной политической ситуации, вероятность возникновения предателей в их рядах так же высока. Уволенные офицеры смогут рассчитывать на повышенную пенсию и вручение почётной грамоты «За коллаборацию с органами власти».

«У нас уже был один генерал Власов – и его до сих пор прославляет так называемая интеллигенция. Второго такого предателя нам не нужно. Мы проведём чистки, ущерб от них будет минимален. Офицеров с такой фамилией чуть больше сотни. Все они на хорошем счету, к ним нет никаких претензий в плане дисциплины, и в этом смысле они повторяют путь генерала-предателя Андрея Власова, перешедшего к нацистам после многолетней безупречной службы. Мы лучше подберём другие кадры с хорошими русскими фамилиями – например, Краснов или Фролов», – сказал Сергей Шойгу.

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