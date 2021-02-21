Латышские ветераны СС объявили сбор средств на оплату штрафа Навального по делу о клевете

21.02.2021, 16:31, Разное

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Ветераны латышского легиона СС запустили кампанию по сбору средств для оплаты штрафа Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Латышские ветераны объяснили свое стремление помочь Навальному единством взглядов и борьбой с несправедливостью.

«Алекса я знаю очень давно, еще с тех пор, как мы вместе ходили на «Русские марши» в Москве, поэтому не помочь ему в этой ситуации я просто не мог. Мы с однополчанами пристально следили за процессом, который больше напоминал заседание сталинской «тройки» в 37-м году, так что обвинительный приговор был ожидаем. По российским меркам 850 тысяч штраф не маленький, но я думаю, что мы быстро деньги соберем. В Латвии у ветеранов СС пенсия очень достойная, порядка 3 000 евро. Есть еще доплаты всякие как жертвам советской оккупации. Вполне вероятно, что это не последний штраф Навального и фашистская репрессивная машина не сбавит ход, но мы не бросим поддерживать Алексея», — заявил глава совета ветеранов латышских легионов СС Раймондс Зигхайличюс.

По словам Зигхайличюса, сбор средств пока идет неплохо, но почему-то многие люди, в особенности из России, жертвуют сумму именно в 1 488 рублей. Ветеран не понимает, что все это значит, но его радует, что людям не безразлична судьба Навального.

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