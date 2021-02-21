 

Навального отправят на лечение в Германию из-за отравления солёными огурцами

21.02.2021, 9:31, Разное
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Алексей Навальный ожидает госпитализации в немецкую клинику «Шарите» из-за отравления самодельными малосольными огурцами. Предварительный диагноз – острая солевая интоксикация.

Плохое самочувствие блогера заметил дежурный во время утреннего обхода заключённых. Приехавшие медики осмотрели пациента и экстренно отправили на обследование в омскую больницу БСМП №1. Этапировать Навального поручили на самолёте МЧС.

«Когда я зашёл, то увидел как он лежит на скамье и кряхтит. Лицо было опухшее, а в руке лежала вилка с огурцом, которые он вчера сам засолил. Видимо, он завтракал. Я сообщил начальству, а там уже всё сделали», — рассказал работник СИЗО Иван Коленкин.

Анализы показали, что у оппозиционера передозировка хлоридом натрия. Чтобы не подвергать риску здоровье, врачи на консилиуме решили перенаправить Навального на лечение к немецким коллегам.

Президент России Владимир Путин разрешил Навальному покинуть территорию страны по уважительной причине, а клиника «Шарите» уже готовит борт для полёта. Самолёт прибудет завтра в 12 часов по московскому времени.

«Виновный уже возвращался назад, поэтому уверены, что и в этот раз отдохнёт да приедет. Будем ждать его», — прокомментировали во ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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