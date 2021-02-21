Китай впервые раскрыл подробности гибели четырех военнослужащих НОАК в пограничном столкновении в долине Галван, и подтвердил, что ответственность за конфликт лежит на Индии (видео)

21.02.2021, 6:10, Разное

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By Liu Xin, Guoyuandan and Zhang Hui Published: Feb 19, 2021

Пять китайских пограничников и солдат, проходивших службу в горах Каракорум, были награждены Центральной военной комиссией Китая за защиту национального суверенитета и территориальной целостности страны в пограничной конфронтации с Индией, которая произошла в долине Галван в июне 2020 года, сообщила PLA Daily в пятницу.

Центральная военная комиссия присвоила Ци Фабао, командиру полка Синьцзянского командования НОАК, звание «Герой-защитник границы», а четверо военнослужащих были награждены посмертно – командиру батальона Чэнь Хунцзюню было присвоено звание “Герой-защитник границы”, а Чэнь Сянжун, Сяо Сиюань и Ван Чжоран были награждены орденом “За заслуги” 1-й степени.

Это первый раз, когда Китай обнародовал данные о жертвах среди офицеров и солдат, и подробностях столкновений произошедших в результате того что индийские вооруженные силы незаконно вторглись через Линию фактического контроля долины Галван

В статье также описывается весь инцидент – как индийские военные направили большое количество солдат, которые преднамеренно скрывались, пытаясь заставить китайских военных уступить и было подчеркнуто, что китайские солдаты защищали суверенитет своей страны под ударами стальных труб, дубинок и камней.

В столкновении погибло 20 индийских солдат. Это самый кровавый пограничный конфликт между двумя странами за почти 45 лет. Индийские СМИ ранее хвастались, что в столкновении китайские военные понесли больше потерь чем индийские.

Примечательно, что в статье PLA Daily для обозначения индийских вооруженных сил использовалось слово «иностранные вооруженные силы», что продемонстрировало сдержанность Китая в отношении не разжигания настроений общественности на фоне текущего разведения войск Китая и Индии в приграничных районах.

«С апреля 2020 года соответствующие иностранные военные нарушили предыдущее соглашение … они нарушили границу, чтобы построить дороги и мосты, намеренно подстрекали к беспорядкам, изменив статус-кво в районах вдоль границы … они даже жестоко напали на китайских солдат, посланных для связи», – говорится в сообщении PLA Daily.

Столкнувшись с незаконным проникновением и провокациями индийских военных в мае 2020 года, Чэнь Сянжун и другие китайские солдаты дали отпор и заставили их отступить. «Когда мы столкнулись с врагами, которые превосходили нас численностью, никто из нас не дрогнул. Мы отогнали их, несмотря на то что они атаковали нас бросая камни», – написал Чен в своем дневнике.

Хронология столкновения на границе между Китаем и Индией Изображение: Global Times

В июне 2020 года индийские военные нарушили предыдущее соглашение, пересекли ЛАК, вторглись на нашу территорию и и поставили палатки. Уважая предыдущие соглашения и договоренности, Ци Фабао, командир полка китайских вооруженных сил, в сопровождении нескольких солдат пошел на переговоры. Однако индийские военные не проявили искренности и направили туда ещё больше солдат, чтобы заставить китайских солдат уступить.

Ци Фабао

Столкнувшись с большим количеством индийских солдат, появляющихся из близлежащих ущелий, и упрекнув индийских военных в нарушении соглашения, Ци организовал китайских солдат, чтобы они построились в боевые порядки и вступили в конфронтацию.

Затем индийские военные начали атаковать китайских солдат, используя стальные трубы, дубины и бросая камни. Ци подвергся нападению и получил серьезную травму головы.

Чэнь Хунцзюнь отправился спасать Ци. Чэнь Сянжун дрался в первых рядах, а Сяо Сиюань, который снимал видео в качестве доказательства, также вступил в бой.

Согласно статье, когда на помощь своим товарищам пришло множество других китайских солдат и они отважно вступили в сражение, индийские военные потерпели полное поражение – многие бежали, оставив на поле боя раненых и мертвых.

Чэнь Хунцзюнь, Чэнь Сянжун и Сяо Сиюань сражались до последней минуты и пожертвовали своими жизнями. Их однополчанин Ван Чжоран, также отдал свою жизнь, чтобы спасти своих товарищей, когда переходил реку, чтобы поддержать других.

Чэнь Хунцзюнь

Чен Сянжун

Сяо Сиюань

Ван Чжоран

Цянь Фэн, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии Университета Цинхуа, сообщил Global Times, что Китай раскрыл подробности инцидента, чтобы опровергнуть предыдущую дезинформацию, в которой говорилось, что Китай понес больше потерь, чем Индия и что Китай спровоцировал инцидент.

Фотография файла: China Military

Факты показывают международному сообществу, что ответственность за кровавую стычку в долине Галван лежит на индийских военных, и что китайским военным пришлось дать отпор, столкнувшись с проблемами.

Китай также хочет показать, что он дорожит миром, но когда дело доходит до основных интересов суверенитета и территории, Китай не испугается и у китайских военных есть уверенность в себе и своей способности отбить все атаки нарушителей, сказал Цянь

Чествование погибших и благодарность солдатам, находящимся на передовой, за их вклад, на таком высоком уровне, побудит солдат и офицеров к дальнейшему укреплению обороны.

В настоящее время Китай и Индия приступили к разъединению и отводу войск с южного и северного берегов озера Пангонг Цо, и соответствующие работы продолжаются. Ожидается, что в приграничные районы Китая и Индии вернутся прежние мир и стабильность.

Цянь сказал, что Китай, вместо того, чтобы раскрывать подробности сразу после инцидента в июне 2020 года, решил обнародовать подробности сейчас, чтобы почтить память героев и чтобы продемонстрировать решимость обеспечить стабильность двусторонних отношений и что он не будет разжигать ненависть или национализм. как это делают индийские политики и СМИ.

После того, как «НОАК Daily» опубликовала истории пограничников и солдат, многие китайцы почтили память героев и выразили свое уважение и скорбь в Интернете. Многие пользователи сети прокомментировали в Sina Weibo: «Приветствуйте наших героев, которые защищают суверенитет и территорию Родины. Страна и народ никогда вас не забудут. Прекрасная китайская земля никому не будет отдана».

Цянь сказал, что Китай уважает героев и дорожит их жизнями. Китай не хочет чтобы лилась кровь и офицеры и солдаты отдавали свои жизни в мирное время. Конфликт в долине Галван не был спровоцирован Китаем, и китайские военные не ожидали нападения

“Несмотря на то, что мы живем в мирное время, в мире нет мира, и международная борьба продолжается, это говорит нам о том, что мы должны продолжать идти своим собственным путем и усиливать потенциал нашей национальной обороны, чтобы сдерживать все опасные действия врага и предотвращать возникновение конфликтов, таких как в долине Галван», – сказал Цянь.

В память о героях, которые пожертвовали своими жизнями в долине Галван, страна и общество вознаградят их семьи, воздадут им почести, помогут в материальном и моральном отношении, прославят драгоценное духовное богатство, которое они оставили, и покажут миру, что Китай – страна, которая уважает своих героев и не боится выразить свои настоящие чувства. Героическая страна никогда не забудет своих героев. По словам Цяня, нация, которая чтит своих героев, – это нация, которая никогда не склонит головы.

Суровая обстановка в приграничных районах также научила солдат брать на себя ответственность. Вдохновленные героями солдаты полка Ци подали рапорты, чтобы остаться на передовой.

С января, с целью обеспечения огневой и транспортной поддержки солдат, дислоцированным в приграничных районах, в полк поступает новое оборудование и вооружение, в том числе легкие танки, обновляется техника.

В долине Галван, ставшей свидетелем храбрости и преданности китайских солдат, восстановлен мир. На скале в долине высечены восемь китайских иероглифов – надпись означающая: «Не отдадим ни пяди прекрасной китайской земли».

Это клятва, которую Ци дал своим солдатам-пограничникам, когда он стал командиром полка. Это стало суровой клятвой, с которой все героические пограничники и солдаты встают на защиту страны.