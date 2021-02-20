 

“Намек на пол ребенка”: беременная Хилари Дафф кардинально сменила цвет волос

20.02.2021, 15:50, Разное
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33-летняя актриса и певица Хилари Дафф не сидит на месте во время беременности. Сейчас звезда “Лиззи Магуайер” находится на последних сроках и вдруг решила, что настало самое время для смены имиджа. Хилари опубликовала на странице в Instagram свое фото с ярко-голубыми волосами. В комментариях певицу мило называют “русалочкой”, “феей” и просто классной мамой во всех отношениях. Сама Хилари объяснила свой порыв так:

Как только я вернулась из Нью-Йорка домой, мне захотелось перемен. И все, что я могу сказать – @riawna и @nikkilee901 меня любят. Во-первых, они сказали “да” моему очередному сумасшедшему изменению на столь позднем сроке беременности (по крайней мере, я не остригла челку!). А во-вторых, на это ушел целый день! Люблю вас, ребята! И я клянусь, это не значит, что у меня будет мальчик… Хотя моя мама подумала, что это такой намек! Мы до сих пор не знаем, кто у нас растет, но совсем скоро мы об этом узнаем,

– написала Хилари, поспешив разубедить всех, что они с Мэттью ждут мальчика.

Хилари до преображения

Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, но спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Помолвка пары состоялась в мае 2019 года, а в декабре они поженились. Тайная свадьба, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла на заднем дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. Поскольку свадьба пришлась на канун Рождества, гостей при входе в дом встречал хор, исполнявший традиционные и знакомые каждому входящему с детства рождественские хоралы.

О том, что Хилари ждет ребенка, американская актриса объявила в своем микроблоге в Instagram в конце октября. Сейчас она воспитывает восьмилетнего сына Луку от предыдущих отношений и двухлетнюю дочь Бэнкс, которая появилась на свет еще до того, как Дафф и ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, решили пожениться.

Свадьба Хилари Дафф и Мэттью Кома



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