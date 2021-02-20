Скандалы: Всем хорош, но слишком дорог

20.02.2021, 13:12, Разное

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Какая судьба ждет танк «Армата»

Только один такой танк будет стоить около пяти миллионов долларов, тогда как для перевооружения российской армии их потребуется несколько тысяч. 21 февраля состоится международная премьера танка Т-14 «Армата». Правда, представлен он будет в виде макета и мультимедиа, в частности, компьютерной графики. Но шутить по поводу очередного «путинского мультика» все-таки не стоит – показ состоится на одной из крупнейших международных оружейных выставок и очевидно, что там представляют не просто технику, которая уже есть «в железе», но уже и прошедшую определенную адаптацию для экспортного соответствия.

Произойдет это на выставке IDEX 2021, которая состоится в Национальном выставочном центре в Абу-Даби. Российские предприятия будут традиционно очень широко там представлены – по некоторым данным, почти все российские производители оружия и военной техники представят на выставке порядка 400 образцов своей продукции.

Среди них будут и весьма серьезные премьеры, в частности, потенциальным покупателям будет представлен ЗРК «Викинг» — экспортная версия российского ЗРК «Бук-М3». В отличие от своего предшественника, ЗРК «Бук-М2» и его экспортной версии «Бук-М2Э», новый комплекс почти в полтора раза, до 65 километров, увеличил дальность поражения целей. Кроме того, увеличено и количество одновременно поражаемых целей, до 6 штук. А количество готовых к запуску ракет для дивизиона из двух пусковых установок увеличено до 18 ракет. Довольно много и других новшеств, в частности, касающихся сопряжения ЗРК «Викинг» с другими РЛС, в том числе, воздушного базирования. В целом, боевые возможности комплекса только по ключевым параметрам, вроде дальности, количества одновременно обстреливаемых целей и боезапаса, увеличились в полтора-два раза. А если добавить сюда улучшенные возможности по обнаружению и поражению целей, то можно говорить о кратном, в несколько раз, росте боевой эффективности нового ЗРК. И это при том, что относительно недавнее применение ЗРК «Бук-М2Э» в Сирии, против массово использовавшихся в Идлибе турецких беспилотников типа «Bayraktar», показало их высокую эффективность. Тогда, напомню, переброска в Идлиб этих ЗРК буквально спасла сирийскую армию от тяжелых потерь и позволило остановить контрнаступление боевиков, поддержанное турецкой армией.

Также будут представлены и некоторые другие новинки, в частности, бронетранспортер усиленного класса защиты на базе колесной платформы «Бумеранг», автомат «Корд», который по некоторым характеристикам превосходит современные автоматы Калашникова, снайперские винтовки Лобаева и многое другое. В виде моделей будут представлены многие образцы, давно и хорошо зарекомендовавшие себя на международном рынке вооружений – в частности, истребители Су-35, ЗРК большой дальности С-400, малой дальности «Тор-М2КМ», малой ракетный корабль «Каракурт-Э» и так далее. Наверное, перечислять все 400 образцов, которые будут представлены на выставке российскими производителями, просто нет смысла.

И все-таки появление в списке танка «Армата» стоит немного особняком. На это есть сразу несколько причин, и давайте остановимся на этом чуть подробнее…

Еще несколько лет назад представители военных и завода-изготовителя утверждали, что экспортные поставки танка Т-14 «Армата» возможны «только после полного удовлетворения потребностей ВС России». Сам танк считался буквально обязательным к приобретению, очень нужным для российских вооруженных сил, почти совершенным и готовым буквально с конвейера пойти в бой против любого противника. Напомним: в 2015 году, буквально в год презентации танка широкой публике, директор «Уралвагозавода» Олег Сиенко заявил, что у предприятия уже есть заказ на 2300 танков этого типа, который должен быть выполнен к 2020 году. То есть, на данный момент у российской армии уже должно быть не менее двух тысяч этих современных танков (это с учетом возможного отставания от графика).

Увы, реальность оказалась намного скромнее. В 2016 вроде как Министерство обороны разместило заказ на 100 машин для проведения масштабных войсковых испытаний. Был ли он выполнен в полном объеме, до сих пор сказать сложно, но вот что интересно: по результатам испытаний военные выдвинули к разработчику несколько очень серьезных требований. В частности, военные хотят, чтобы силовая установка танка стала мощней, и предложили установить на него двигатель мощностью не менее 1500 лошадиных сил. Кроме того, они предложили увеличить калибр орудия до 152 миллиметров, тем самым дезавуировав бравурные заявления разработчиков об «ультимативности» штатного орудия 2А82-1С. Однако, эти два требования могут быть взаимосвязаны: увеличивать мощность требуется именно в расчете на новую, более тяжелую, пушку и боекомплект. На данный момент, по данным из открытых источников, подвижность танка Т-14 «Армата» является просто выдающейся – до 90 км/ч по пересеченной местности. Правда, отмечается, что достигнуто это, во многом, за счет отличной трансмиссии, то есть, есть вероятность, что высокие ходовые качества танк демонстрирует только на относительно ровной поверхности, без подъемов.

Тем не менее, танк получился очень неплохим, что отмечали военные эксперты Великобритании, Германии и некоторых других государств, имеющих собственное танкостроение. Причем, речь не об отставных военных или журналистах, а об отчетах, подготовленных для своих министерств обороны профильными службами вооруженных сил этих государств. В частности, отмечалось, что основной танк Великобритании, «Челленджер-2», нуждается в замене, потому что в противостоянии с Т-14 у него мало шансов – он просто не пробьет лобовую броню «Арматы». Аналогичные оценки для своего генштаба выдали и немецкие эксперты, только применительно уже к танку «Леопард-2».

Правда, достигалось такое могущество весьма большой ценой. Причем, в прямом смысле – первые «Арматы» оценивались примерно в 500 миллионов рублей за штуку, а в случае начала крупносерийного производства цена, по словам представителей УВЗ, должна была бы снизиться до 300-350 миллионов рублей. То есть, грубо говоря, один танк будет стоить порядка пяти миллионов долларов. Если умножить это на несколько тысяч единиц, необходимых для замены танкового парка ВС РФ, да добавить стоимость обслуживания, получается весьма дорого. Поэтому не удивительно, что в 2018 году Юрий Борисов, вице-премьер по оборонным вопросам, заявил, что танк «Армата» «слишком дорог для серийного производства».

И вот теперь мы становимся свидетелями появления «Арматы» на международном рынке. То есть, получается, что потребность в этом танке для ВС РФ закрыта. А если учесть, что этого танка в войсках, по сути, нет, получается, что у ВС России просто нет в нем потребности?

Отчасти это может быть верно: современные модернизированные танки Т-72 и Т-90 по своим возможностям во многом перекрывают возможности «Арматы», но стоят при этом значительно дешевле. Но не исключено, что где-то в недрах Минобороны посчитали, что в современной войне танки становятся скорее обузой, чем мощной ударной силой. Во всяком случае, разговоры об этом ходят уже давно, военные многих стран разделены на два лагеря, и вряд ли этот процесс обошел стороной Россию. Масла в огонь мог подлить и недавний конфликт в Карабахе, где азербайджанские беспилотники в пух и прах «задоминировали» армянскую бронетехнику.

В таком случае рассекречивание новейшей российской разработки, на самом деле обошедшей по характеристикам почти все иностранные аналоги, может быть вполне логичным шагом – весьма рационально «отбить» на экспорте деньги, потраченные на разработку танка, который для собственной армии производиться, скорее всего, вообще не будет.

В то же время нельзя не отметить, что подобное решение в принципе очень спорно. В конфликтах малой интенсивности, которых вокруг наших границ может разгореться еще множество, танки будут применяться еще, как минимум, десятилетия. Да, наверное, против «моджахедов» всех мастей неплохо будут смотреться и модернизированные Т-72, но одно мы должны помнить точно: защищенность экипажа в «Армате» находится на принципиально другом уровне по сравнению с Т-72 или Т-90. И как не модернизируй последние, получится, что мы в очередной раз предпочтем худшую из всех возможных экономий – экономию на жизнях и здоровье наших солдат.

Ну и отдельно скажем о том, что наши надежды на ближневосточный рынок традиционно разбиваются о хитрость местных монархов. Чаще всего мы подписываем там виртуальные «контракты», с помощью которых арабские страны манипулируют Москвой с целью остановить её военно-техническое сотрудничество с Ираном. Нет, разумеется, что-то мы в этот регион продаем. Продадим, наверное, и на этот раз…

И все-таки, со всеми оговорками, рискнем утверждать – Т-14 «Армата», после соответствующей доработки, должен пойти в российскую армию. И почти не штучными партиями, а тысячами, чтобы со временем полностью заменить существующий танковый парк.

А арабы, наверное, могут и подождать…

Виктор Кузовков