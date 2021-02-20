Королевская семья Дубая прокомментировала исчезновение дочери шейха Мохаммеда принцессы Латифы

20.02.2021, 12:14, Разное

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На днях BBC Panorama выпустили видео, в которое включили фрагменты рассказов принцессы Латифы – дочери эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда, репутация которого очень неоднозначна. В 2018 году принцесса попыталась сбежать от “отца-тирана”, но ей это не удалось. С тех пор, по ее словам, она была заперта на одной из вилл на территории дворца Мохаммеда без права выходить, гулять, общаться с кем-либо, разговаривать по телефону и получать медицинскую помощь. Некоторое время назад телефон, который друзьям Латифы удалось ей тайно передать, перестал отвечать, поэтому эти записи было решено предать огласке и заставить монаршую семью Дубая рассказать правду о Латифе. Медлить с ответом они не стали.

В ответ на сообщения СМИ о принцессе Латифе мы хотим поблагодарить тех, кто озабочен ее благополучием, несмотря на то освещение ситуации, которое совершенно не отражает действительное положение дел. Ее семья подтверждает, что Ее Высочество находится дома при поддержке ее семьи и медицинских работников. Ее состояние продолжает улучшаться, и мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в подходящее время, – говорится в заявлении семейства, выпущенном через посольство ОАЭ.

Эмир Дубая Мохаммед с сыном – наследным принцем Хамданом

Напомним, в качестве направления для побега Латифа в 2018 году выбрала Индию, предварительно записав 40-минутное видеообращение, впоследствии опубликованное на YouTube-канале FreeLatifa (Свобода Латифе). В ролике Латифа объясняет причины своего решения, заявляя, что для ее отца всегда была важна лишь его собственная репутация и для поддержания ее в идеальном состоянии он не остановится ни перед чем – в том числе перед убийством кого бы то ни было. По приказу отца Латифу держали в заточении и пытали. Если, продолжает Латифа, это видео будет когда-либо опубликовано, значит у нее ничего не получилось и она “или мертва, или в очень-очень-очень большой беде”.

Я надеюсь, что после побега смогу получить назад свой паспорт и обрести свободу распоряжаться своей жизнью. Я с надеждой смотрю в будущее. Это начало моего приключения. Это начало моей попытки встать на защиту своей жизни, свободы и выбора. Я не жду, что будет легко. Ничего не бывает легко. Но я надеюсь начать новую главу своей жизни – такую, в которой у меня появится свой голос, где меня никто не будет принуждать молчать, где я смогу говорить о себе. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь проснуться с мыслью “Сегодня я могу делать, что пожелаю”, – говорила Латифа в ролике.

В том же видео Латифа рассказала о побеге, предпринятом ее сестрой, принцессой Шамсой, в 2000 году. В тот момент ей было 18 лет, и она находилась в Англии – подробнее об этом читайте тут.

Латифе помогали в побеге подруга из Финляндии Тийна Яухияйнен, дававшая в семье эмира уроки капоэйры, и морской инженер из Франции Эрве Жубер. План разрабатывался, по данным СМИ, в течение 7 лет. Сначала девушки на машине доехали до Омана, затем они пересели на гидроциклы и отправились по морю в сторону Индии. В открытом море их ждала яхта Жубера. После недельного путешествия по Индийскому океану, в начале марта, когда до берега оставалось всего несколько километров, их яхта была остановлена, по разным данным, индийской береговой охраной или силовиками ОАЭ и развернута в обратном направлении. Тийна и Эрве были отпущены через неделю после поимки, как сложилась судьба самой Латифы долгое время оставалось неизвестным.

Тийна запустила ту самую кампанию Free Latifa, которую поддержали организации Amnesty International, Human Rights Watch и ООН. Продолжение истории читайте в нашем материале.