Это официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

20.02.2021, 9:36, Разное

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С начала января ходили слухи, что не все гладко – и уже давно – в отношениях реалити-звезды, успешного предпринимателя и начинающего адвоката Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. И только несколько часов назад они получили официальное подтверждение. Первым об этом сообщил TMZ, а чуть позже источники подтвердили информацию и другим мировым изданиям. Известно, что подачу документов в суд инициировала Ким, ее интересы представляет известный адвокат Лора Вассер.

Как сообщают источники, развод Ким и Канье проходит настолько мирно, насколько он вообще может проходить. Бывшие супруги уже достигли соглашения относительно совместной юридической и физической опеки над своими четырьмя детьми, ни один из супругов не пытался оспаривать брачный договор, переговоры успешно движутся к завершению.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились много лет назад через общих приятелей и сразу же подружились, но тогда между ними не возникло романтических чувств. По признанию самого рэпера, его сердце стало биться чаще в тот момент, когда он увидел Ким на фото, на котором она была запечатлена вместе со своей подругой Пэрис Хилтон во время визита в Австралию в 2006 году. Но это были лишь слабые намеки на будущие чувства.

В феврале 2009 года Уэст и Кардашьян встретились вновь – на показе Y-3 в Нью-Йорке. И снова Ким была не одна. Позже Канье признался, что в то время он уже испытывал чувства к Ким.

Я мечтал быть рядом с ней и даже представлял себя в числе семейства Кардашьян на их рождественской открытке.

В 2010 году у Канье наконец появился реальный шанс осуществить свою мечту – Ким ушла от спортсмена Регги Буша, а он сам расстался с актрисой и фотомоделью Эмбер Роуз. Немного спустя Уэст и Кардашьян были замечены за милой беседой в ее магазине DASH, а затем на ее дне рождения. Уэст также помогал девушке со съемками клипа Jam и даже принял в нем участие, но добиться расположения Ким у него все же не получилось. Светская львица продолжала видеть в Канье только друга, и их отношения сохраняли нейтральный статус.

Продолжение этой истории читайте в нашем материале “Звездный роман: Ким Кардашьян и Канье Уэст”.